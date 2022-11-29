Кислица предлагает использовать историческое название России. Какое именно?

Постоянный представитель Украины при ООН Сергей Кислица предлагает, чтобы в Украине на государственном уровне изменили название России. Об этом сообщает портал "Комментарии" со ссылкой на Twitter украинского дипломата.

Украинский дипломат Сергей Кислица. Фото: из открытых источников

Сергей Кислица предложил сменить название России в Украине. В качестве примеров постоянный представитель Украины при ООН привел названия других государств на разных языках. Дипломат взял в пример из названия страны Венгрии, которая на венгерском пишется Magyarország, на английском – Hungary, на немецком – Ungarn, а на польском – Węgry. Кроме Венгрии, Кислица вспомнил и об Австрии, которая по-немецки пишется Österreich, а по-словацки – Rakúsko.

Таким образом, дипломат заключает, что страны сами могут выбрать как назвать соседнее государство. Кислица предлагает вернуть историческое название России.

"Одним словом, кто как хочет так и называет. Так что нам – Кабинету Министров, Верховной Раде – мешает вернуть Московии ее историческое название? Нынешнее все равно украдено. Поддерживаете ли вы такое решение?", — написал постоянный представитель Украины при ООН.

На странице Сергея Кислицы проголосовало более 5,5 тыс. человек. Большинство согласны с мнением, что Россию следует переименовать в Московию – 98,1%, против такого решения 1,9%.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что Российскую Федерацию признали страной, спонсируемой терроризмом. Что ждать дальше таких решений?

Также "Комментарии" писали о том, что генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг ответил, кто несет ответственность за войну в Украине. Кроме того, руководитель НАТО отметил, что военный альянс и дальше будет поддерживать Украину в войне против России.

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