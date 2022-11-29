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Кислица предлагает использовать историческое название России. Какое именно?

Украинский дипломат предлагает вернуть России историческое название. Более 98% человек поддерживают такое решение.

сегодня, 22:52
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Автор:

Slava Kot

Постоянный представитель Украины при ООН Сергей Кислица предлагает, чтобы в Украине на государственном уровне изменили название России. Об этом сообщает портал "Комментарии" со ссылкой на Twitter украинского дипломата.

Кислица предлагает использовать историческое название России. Какое именно?

Украинский дипломат Сергей Кислица. Фото: из открытых источников

Сергей Кислица предложил сменить название России в Украине. В качестве примеров постоянный представитель Украины при ООН привел названия других государств на разных языках. Дипломат взял в пример из названия страны Венгрии, которая на венгерском пишется Magyarország, на английском – Hungary, на немецком – Ungarn, а на польском – Węgry. Кроме Венгрии, Кислица вспомнил и об Австрии, которая по-немецки пишется Österreich, а по-словацки – Rakúsko.

Таким образом, дипломат заключает, что страны сами могут выбрать как назвать соседнее государство. Кислица предлагает вернуть историческое название России.

"Одним словом, кто как хочет так и называет. Так что нам – Кабинету Министров, Верховной Раде – мешает вернуть Московии ее историческое название? Нынешнее все равно украдено. Поддерживаете ли вы такое решение?", — написал постоянный представитель Украины при ООН.

На странице Сергея Кислицы проголосовало более 5,5 тыс. человек. Большинство согласны с мнением, что Россию следует переименовать в Московию – 98,1%, против такого решения 1,9%.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что Российскую Федерацию признали страной, спонсируемой терроризмом. Что ждать дальше таких решений?

Также "Комментарии" писали о том, что генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг ответил, кто несет ответственность за войну в Украине. Кроме того, руководитель НАТО отметил, что военный альянс и дальше будет поддерживать Украину в войне против России.



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Источник: https://twitter.com/SergiyKyslytsya/status/1597580192398168064
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