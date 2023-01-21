Кипр хочет себе немецкие Leopard, а Украине предлагает отдать свои: о чем идет речь

Кипр заявил о готовности отправить Украине танки Т-80У советского производства в обмен на немецкие Leopard. На вооружении Кипра есть около 82 таких танков. Все они могут быть переданы Украине, если европейцы согласятся поставить на вооружение Кипра Leopard. Об этом сообщает портал "Комментарии", со ссылкой на "Army Recognition".

Танки. Фото: из открытых источников

В распоряжении издания появилась информация о том, что еще весной США обратились к властям Кипра с просьбой предоставить Украине большинство советского вооружения, которое есть в стране. Речь шла о поставках зенитно-ракетных комплексов ТОР-М1 и С-300, а также танках Т-80У, БМП-3, истребителях Ми-35 и вертолетах. В свою очередь Кипр адресовал правительству Германии свое предложение – провести замену своих танков Т-80У советского производства на модернизированные современные танки Leopard. Киприоты пообещали, что все танки передадут Украине, если получат взамен от Германии немецкие танки.

В Кипре хотят, чтобы танки передала дружеская Греция, уже имеющая их на вооружении. В греческом арсенале 170 Leopard 2A и 183 единицы Leopard 2A4GR, выпущенные в 1980-х годах, но сейчас они в процессе модернизации.

Греция в свою очередь имеет свои интересы, она хочет получить более новые Leopard 2 в обмен, чтобы избежать истощения своей армии на фоне обострения с Турцией.

Кипр имеет около 82 танков Т-80У. Это усовершенствованная версия Т-80, обладающая модернизированной башней, динамической защитой "Контакт-5", улучшенный прицел и оснащенная противотанковым ракетным комплексом 9М119 "Свир".

Читайте также на портале "Комментарии" — министр обороны Украины Алексей Резников заинтриговал: украинские танкисты уже готовы начать обучение на танках Leopard.

Также издание "Комментарии" сообщало — пока без танков "Leopard 2", но с другими бонусами: главные итоги 8-го "Рамштайна" для Украины.





Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!