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Ким призвал ограничить уклонистов: не имеют права на нормальную жизнь

Виталий Ким считает работу работников ТЦК, которые ищут уклонистов от мобилизации нормальным явлением.

сегодня, 10:17
Автор:
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Slava Kot
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Руководитель Николаевской ОВА Виталий Ким призвал ограничить уклонистов избегающих мобилизацию в Украине. Чиновник объясняет, что работа ТЦК в общественных местах это нормально, а уклонисты не имеют права кайфовать во время войны. Об этом сообщает портал "Комментарии" со ссылкой на заявление Кима в эфире телеканала "Мы — Украина".

Ким призвал ограничить уклонистов: не имеют права на нормальную жизнь

Виталий Ким об уклонистах. Фото из открытых источников

Ведущий в эфире вспомнил слова Кима о работниках ТЦК, которые занимаются "охотой" на уклонистов и ловят их в общественных местах. Глава Николаевской ОВА возразил, что говорил об охоте и добавил, что работа работников ТЦК является нормальной.

"Я не говорил об охоте. Я говорил, что их там ловят ТЦК – и это нормально. Если ты уклонист, то пожалуйста, ты не имеешь права жить полной жизнью и кайфовать", — заявил Виталий Ким.

Виталий Ким считает, что уклонисты должны иметь определенные ограничения из-за избегания мобилизации в Украине.

"Если ты уклонист — сиди дома. Бывают разные обстоятельства — ты боишься или не хочешь принципиально, или какие-либо другие обстоятельства, — ты должен иметь ограничения, потому что ты не выполняешь то, что выполняют другие", — заявил глава Николаевской ОВА.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что в Эстонии объяснили, будут ли высылать украинских беженцев для мобилизации в Украине.

Также "Комментарии" писали о видео с раздачей повесток для украинцев в Польше. В Центре стратегических коммуникаций объяснили, что шуткой украинского военного воспользовалась российская пропаганда, выдавшая фейковое видео за настоящее и рассказала о якобы вручении повесток украинским беженцам в Польше.



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Источник: https://www.youtube.com/watch?v=vyZqUY1N9x8&t=2056s&ab_channel=%D0%9C%D0%B8-%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD%D0%B0
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