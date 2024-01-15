Ким призвал ограничить уклонистов: не имеют права на нормальную жизнь

Руководитель Николаевской ОВА Виталий Ким призвал ограничить уклонистов избегающих мобилизацию в Украине. Чиновник объясняет, что работа ТЦК в общественных местах это нормально, а уклонисты не имеют права кайфовать во время войны. Об этом сообщает портал "Комментарии" со ссылкой на заявление Кима в эфире телеканала "Мы — Украина".



Виталий Ким об уклонистах. Фото из открытых источников

Ведущий в эфире вспомнил слова Кима о работниках ТЦК, которые занимаются "охотой" на уклонистов и ловят их в общественных местах. Глава Николаевской ОВА возразил, что говорил об охоте и добавил, что работа работников ТЦК является нормальной.

"Я не говорил об охоте. Я говорил, что их там ловят ТЦК – и это нормально. Если ты уклонист, то пожалуйста, ты не имеешь права жить полной жизнью и кайфовать", — заявил Виталий Ким.

Виталий Ким считает, что уклонисты должны иметь определенные ограничения из-за избегания мобилизации в Украине.

"Если ты уклонист — сиди дома. Бывают разные обстоятельства — ты боишься или не хочешь принципиально, или какие-либо другие обстоятельства, — ты должен иметь ограничения, потому что ты не выполняешь то, что выполняют другие", — заявил глава Николаевской ОВА.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что в Эстонии объяснили, будут ли высылать украинских беженцев для мобилизации в Украине.

Также "Комментарии" писали о видео с раздачей повесток для украинцев в Польше. В Центре стратегических коммуникаций объяснили, что шуткой украинского военного воспользовалась российская пропаганда, выдавшая фейковое видео за настоящее и рассказала о якобы вручении повесток украинским беженцам в Польше.