Ким призвал ограничить уклонистов: не имеют права на нормальную жизнь

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Slava Kot
Руководитель Николаевской ОВА Виталий Ким призвал ограничить уклонистов избегающих мобилизацию в Украине. Чиновник объясняет, что работа ТЦК в общественных местах это нормально, а уклонисты не имеют права кайфовать во время войны. Об этом сообщает портал "Комментарии" со ссылкой на заявление Кима в эфире телеканала "Мы — Украина".
Виталий Ким об уклонистах. Фото из открытых источников
Ведущий в эфире вспомнил слова Кима о работниках ТЦК, которые занимаются "охотой" на уклонистов и ловят их в общественных местах. Глава Николаевской ОВА возразил, что говорил об охоте и добавил, что работа работников ТЦК является нормальной.
Виталий Ким считает, что уклонисты должны иметь определенные ограничения из-за избегания мобилизации в Украине.
Ранее портал "Комментарии" сообщал, что в Эстонии объяснили, будут ли высылать украинских беженцев для мобилизации в Украине.
Также "Комментарии" писали о видео с раздачей повесток для украинцев в Польше. В Центре стратегических коммуникаций объяснили, что шуткой украинского военного воспользовалась российская пропаганда, выдавшая фейковое видео за настоящее и рассказала о якобы вручении повесток украинским беженцам в Польше.
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Ігор
сегодня, 11:34
Те ж саме щодо обов'язків влади та самопроголошеного узурпувавшего владу Фюрера з корумпованим оточенням. Взагалі щодо представників численної орди Божого народу які почуваються понад законом і всім суспільством.