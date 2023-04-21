Кем в РФ считают людей на оккупированных территориях – о чем говорит история с КПП на границе

Несмотря на то, что контрольные пункты пропуска (КПП) между РФ и т.н. "ДНР" значительно замедляют поставки боеприпасов оккупантам на передовую, Кремль не дал команды упразднить их. Институт изучения войны (ISW) предполагает, что это делается из соображений безопасности, а также – чтобы не дать местному мужскому населению скрыться от принудительной мобилизации. При этом сам факт таких КПП подчеркивает, что российские чиновники не считают жителей оккупированной Украины гражданами России. Согласны ли с такими оценками? Зачем, понимая, что грядет украинское наступление со всеми вытекающими, Кремль (судя по данным из открытых источников) продолжает вливать деньги в оккупированные территории, забирая их из бюджетов реальных российских регионов? Портал "Комментарии" с этими вопросами обратился к экспертам.

КПП. Фото: из открытых источников

Российские власти не доверяют гражданам, которые живут на захваченных ими землях

Генерал армии Украины, экс-глава Внешней разведки Украины Николай Маломуж поделился таким мнением:

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на оккупированные территории Путина (или его двойника) – именно об этом". "В реалиях РФ не считает т.н. "ДНР" и "ЛНР", Запорожскую и Херсонскую области своими территориями (хоть и закрепила это юридически). Думаю, в Кремле понимают, что эти области будут освобождены ВСУ, что суверенитет и территориальная целостность Украины обязательно восстановятся. Однако продолжается игра в иллюзорный мир. И те же визиты

В то же время, продолжает генерал, российские власти не доверяют гражданам, которые живут на захваченных ими землях. Даже тем, кто находится в оккупации с 2014 года, как та же часть Донецкой и Луганской областей.

"Потому контроль и остаётся, и ужесточается, – поясняет Николай Маломуж. – Понимая, что часть населения вела и будет вести подпольную работу против оккупантов и коллаборнатов, Кремль не убирает КПП. Хоть это и бьет по идее "всеобщего единения" представителей "русского мира". Такое отделение от других россиян связано и с тем, что так удобнее проводить на оккупированных территориях мобилизацию, в том числе максимально жесткими методами. Не шокируя при этом общественное мнение РФ. Мол, тут у нас отдельный анклав, где можно творить всё, что угодно".

Понятно, что административный, полицейский, военный ресурс контролируют не марионеточные "руководители республик" – Пушилин и Пасечник – а непосредственно российские кураторы, отмечает экс-глава Внешней разведки.

"Это своеобразная резервация, которую Кремль использует так, как ему хочется. Выжав уже и экономически, и демографически. При этом постоянно использует еще и в информационном поле, – акцентирует генерал. – В том числе как повод для вторжения и оправдание его продолжения, как некий имиджевый проект (хоть с этим проблемы), демонстрирующий, что "русский мир" несет процветание, что "Россия своих не бросает". Отсюда – демонстративные строительство дорог, домов, ранее самими же оккупантами и уничтоженных. Отсюда – всякого рода "гуманитарные грузы", денежные вливания, которые массово разворовываются еще до того, как дойдут до пункта назначения".

Кремль будет использовать местных жителей как живой щит, прикрывая отступление регулярной армии и более ценных для него ЧВК

По словам политолога, медиа-эксперта Дениса Гороховского, тот факт, что жителей оккупированных территорий российская власть позиционирует как людей второго сорта, известен давно.

"Подобная ситуация наблюдается с 2014 года. Причем, данные настроения активно поддерживаются и самим российским населением в разных регионах РФ, – отмечает эксперт. – С точки зрения российских властей, это самая удобная модель по ряду причин. Во-первых, это подпитывает имперские амбиции местного населения, которым скармливается тезис про "великая Россия приютила малороссов". Во-вторых, это позволяет максимально использовать ресурс оккупированных территорий, внушая местному населению мысль, что они "еще должны доказать, что достойны быть россиянами". Ну, а главное, в случае провала планов Кремля, всегда можно будет неудачу списать на то, что "их не жалко, так как они же не настоящие русские, а просто переобувшиеся украинцы". Убежден, что подобное будет озвучено после того, как при деоккупации украинских территорий, Кремль будет использовать местных жителей как живой щит, прикрывая отступление регулярной армии и более ценных для него ЧВК".

Кроме того, подчеркивает Денис Гороховский, именно так объясняется тотальная принудительная мобилизация на оккупированных территориях. Мол, это "долг перед Россией, которая вас приютила".

Эксперт акцентирует, что разделение граждан на классы присутствует даже в официальных документах. Так, например, для оккупированных территорий и коллаборантов, которые решили переехать из Украины в Россию используются отдельные серии паспортов, которые позволяют понять, что владелец "не настоящий русский".

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