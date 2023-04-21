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В ISW объяснили, почему Россия намерена сохранить КПП между своей и оккупированной территорией Украины

Существование этих КПП подчеркивает, что российские чиновники на самом деле не считают жителей захваченных территорий своими гражданами

сегодня, 08:00
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Автор:

Кравцев Сергей

Российские власти планируют сохранить контрольно-пропускные пункты между своей и временно оккупированными территориями Украины. Институт изучения войны (ISW), ссылаясь на заявления российских "военкоров", отмечает, что эти КПП значительно замедляют поставки боеприпасов оккупантам на передовую в Донецкой области.

В ISW объяснили, почему Россия намерена сохранить КПП между своей и оккупированной территорией Украины

КПП. Фото: REUTERS

"Путин, вероятно, пытается исправить задержки путем расширения штата, чтобы ускорить проверки на пунктах пропуска, и не думает о возможности устранения этих препятствий", — отмечают эксперты ISW.


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В отчете объясняется, что России эти КПП нужны из соображений безопасности. Именно по этой причине были также усилены мероприятия у Керченского моста. Кроме того, КПП будут мешать мужчинам из ВОТ бежать в Россию от принудительной мобилизации.

"Существование этих контрольно-пропускных пунктов еще больше подчеркивает, что российские чиновники не считают жителей оккупированной Украины гражданами России и управляют как оккупационная власть, которой они являются, несмотря на постоянные заявления о том, что незаконно аннексированные территории являются частью России", — рассуждают американские аналитики.

Читайте также на портале "Комментарии" — российские захватнические войска в течение суток ударили по Украине 26 дронами-камикадзе типа "Шахед-136". Генштаб ВСУ сообщил, что 21 из них сбиты силами украинской ПВО. Аналитики Института изучения войны (ISW) предполагают, что увеличением атак с помощью "Шахедов" россияне пытаются компенсировать нехватку точных ракет. Есть ли панацея от атак дронов и вообще дистанционных ударов со стороны оккупантов? Как изменилась тактика россиян в этом смысле? Что можем противопоставить? Портал "Комментарии" с этими вопросами обратился к экспертам.




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Источник: https://www.understandingwar.org/backgrounder/russian-offensive-campaign-assessment-april-20-2023
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