В ISW объяснили, почему Россия намерена сохранить КПП между своей и оккупированной территорией Украины

Российские власти планируют сохранить контрольно-пропускные пункты между своей и временно оккупированными территориями Украины. Институт изучения войны (ISW), ссылаясь на заявления российских "военкоров", отмечает, что эти КПП значительно замедляют поставки боеприпасов оккупантам на передовую в Донецкой области.

КПП. Фото: REUTERS

"Путин, вероятно, пытается исправить задержки путем расширения штата, чтобы ускорить проверки на пунктах пропуска, и не думает о возможности устранения этих препятствий", — отмечают эксперты ISW.

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В отчете объясняется, что России эти КПП нужны из соображений безопасности. Именно по этой причине были также усилены мероприятия у Керченского моста. Кроме того, КПП будут мешать мужчинам из ВОТ бежать в Россию от принудительной мобилизации.

"Существование этих контрольно-пропускных пунктов еще больше подчеркивает, что российские чиновники не считают жителей оккупированной Украины гражданами России и управляют как оккупационная власть, которой они являются, несмотря на постоянные заявления о том, что незаконно аннексированные территории являются частью России", — рассуждают американские аналитики.

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