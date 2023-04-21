В ISW объяснили, почему Россия намерена сохранить КПП между своей и оккупированной территорией Украины

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Кравцев Сергей
Российские власти планируют сохранить контрольно-пропускные пункты между своей и временно оккупированными территориями Украины. Институт изучения войны (ISW), ссылаясь на заявления российских "военкоров", отмечает, что эти КПП значительно замедляют поставки боеприпасов оккупантам на передовую в Донецкой области.
КПП. Фото: REUTERS
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В отчете объясняется, что России эти КПП нужны из соображений безопасности. Именно по этой причине были также усилены мероприятия у Керченского моста. Кроме того, КПП будут мешать мужчинам из ВОТ бежать в Россию от принудительной мобилизации.
Читайте также на портале "Комментарии" — российские захватнические войска в течение суток ударили по Украине 26 дронами-камикадзе типа "Шахед-136". Генштаб ВСУ сообщил, что 21 из них сбиты силами украинской ПВО. Аналитики Института изучения войны (ISW) предполагают, что увеличением атак с помощью "Шахедов" россияне пытаются компенсировать нехватку точных ракет. Есть ли панацея от атак дронов и вообще дистанционных ударов со стороны оккупантов? Как изменилась тактика россиян в этом смысле? Что можем противопоставить? Портал "Комментарии" с этими вопросами обратился к экспертам.
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