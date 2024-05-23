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Катастрофа для нации: социолог рассказал, сколько людей в Украине может остаться к концу войны

Потери на фронте могут быть лишь мизерной частью в убыли населения

сегодня, 11:15
Автор:
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Кравцев Сергей
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Если война в Украине в дальнейшем пойдет по наихудшему сценарию, в конце противостояния с агрессором в стране может остаться проживать всего 25 миллионов человек. Однако потери на фронте составят лишь мизер по сравнению с количеством уехавших из страны. Как передает портал "Комментарии", об этом в интервью сайту "Обозреватель" рассказал гендиректор Киевского международного института социологии Владимир Паниотто.

Катастрофа для нации: социолог рассказал, сколько людей в Украине может остаться к концу войны

Население Украины. Фото: из открытых источников

"Демографическая ситуация у нас очень плохая. При этом количество погибающих на фронте несопоставимо с количеством уехавших за границу и не планирующих возвращаться", – заявил социолог.

Паниотто отметил, что в настоящее время около 6 миллионов украинцев находятся в Европе в качестве беженцев, еще 1-2 миллиона оказались в России. По оценкам, с каждым месяцем на 100-150 тысяч растет количество тех, кто уже никогда не вернется обратно в Украину. 

"Таким образом, наши главные потери с точки зрения демографии – это люди, которые не вернутся. Демографы говорят, что при наихудшем раскладе после окончания войны нас может остаться около 25 миллионов. Но никто не знает, когда война кончится", – отметил социолог.

По его словам, проблему невозвращения беженцев усугубляет негативное отношение к ним со стороны граждан, остающихся в Украине. Пока этот негатив выплескивается в соцсетях, и не особо заметно в соцопросах. Но беженцы тоже пользуются этими же соцсетями и все видят, обращает внмиание Владимир Паниотто.

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Обсуждения

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ufo

сегодня, 11:29

Ну, поздравляю, слуги. "Ми зробили це разом", как вы любите говорить. Сделать страну настолько непригодной для жизни, что люди бегут из нее как крысы с корабля и тут же забывают дорогу назад - это надо было еще очень постараться. Посудите сами , какие перспективы есть у человека в этом государстве? Тоталитаризм в лучших традициях раннего совка, бесконечная война и широкие возможности быть убитым, покалеченым, обманутым и обворованым государством. В обозримом будущем больше ничего другого не предлагается. Как вы думаете, многие захотят здесь жить?

Ігор

сегодня, 10:45

Посилюється негатив до тих хто зміг втекти з концтабору? В кого? В чиновників та олігархів від божого народу які ставились до українців як до рабів? Є велика різниця в ментальності і відповідальності між заможними та чернью. Між поведінкою населення заможних країн і українців. Корумповані турбуються про своїх вони миттєво їх вивезли або забронювали. В цей час низова чернь вважає своїх безсмертними, безпечно гуляє під час ракетних обстрілів. Замість того щоб терміново вивести в безпечні країни. Україні Хунта вже винесла вирок і сказала: війна зачепить всіх, ніхто не уникне. Що тут не зрозуміло?


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