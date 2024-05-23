Катастрофа для нации: социолог рассказал, сколько людей в Украине может остаться к концу войны

Рубрики
МЕНЮ
Кравцев Сергей
Если война в Украине в дальнейшем пойдет по наихудшему сценарию, в конце противостояния с агрессором в стране может остаться проживать всего 25 миллионов человек. Однако потери на фронте составят лишь мизер по сравнению с количеством уехавших из страны. Как передает портал "Комментарии", об этом в интервью сайту "Обозреватель" рассказал гендиректор Киевского международного института социологии Владимир Паниотто.
Население Украины. Фото: из открытых источников
Паниотто отметил, что в настоящее время около 6 миллионов украинцев находятся в Европе в качестве беженцев, еще 1-2 миллиона оказались в России. По оценкам, с каждым месяцем на 100-150 тысяч растет количество тех, кто уже никогда не вернется обратно в Украину.
По его словам, проблему невозвращения беженцев усугубляет негативное отношение к ним со стороны граждан, остающихся в Украине. Пока этот негатив выплескивается в соцсетях, и не особо заметно в соцопросах. Но беженцы тоже пользуются этими же соцсетями и все видят, обращает внмиание Владимир Паниотто.
Читайте также на портале "Комментарии" — демограф рассказал, кого в случае оккупации Россия планирует заселить в Киев.
Также издание "Комментарии" сообщало – преодолеть демографический кризис: украинцы назвали изменения, которые увеличат рождаемость в Украине.
Обсуждения
Новости
Поделитесь своим мнением!
ufo
сегодня, 11:29
Ну, поздравляю, слуги. "Ми зробили це разом", как вы любите говорить. Сделать страну настолько непригодной для жизни, что люди бегут из нее как крысы с корабля и тут же забывают дорогу назад - это надо было еще очень постараться. Посудите сами , какие перспективы есть у человека в этом государстве? Тоталитаризм в лучших традициях раннего совка, бесконечная война и широкие возможности быть убитым, покалеченым, обманутым и обворованым государством. В обозримом будущем больше ничего другого не предлагается. Как вы думаете, многие захотят здесь жить?
Ігор
сегодня, 10:45
Посилюється негатив до тих хто зміг втекти з концтабору? В кого? В чиновників та олігархів від божого народу які ставились до українців як до рабів? Є велика різниця в ментальності і відповідальності між заможними та чернью. Між поведінкою населення заможних країн і українців. Корумповані турбуються про своїх вони миттєво їх вивезли або забронювали. В цей час низова чернь вважає своїх безсмертними, безпечно гуляє під час ракетних обстрілів. Замість того щоб терміново вивести в безпечні країни. Україні Хунта вже винесла вирок і сказала: війна зачепить всіх, ніхто не уникне. Що тут не зрозуміло?