Катастрофа для нации: социолог рассказал, сколько людей в Украине может остаться к концу войны

Если война в Украине в дальнейшем пойдет по наихудшему сценарию, в конце противостояния с агрессором в стране может остаться проживать всего 25 миллионов человек. Однако потери на фронте составят лишь мизер по сравнению с количеством уехавших из страны. Как передает портал "Комментарии", об этом в интервью сайту "Обозреватель" рассказал гендиректор Киевского международного института социологии Владимир Паниотто.

Население Украины. Фото: из открытых источников

"Демографическая ситуация у нас очень плохая. При этом количество погибающих на фронте несопоставимо с количеством уехавших за границу и не планирующих возвращаться", – заявил социолог.

Паниотто отметил, что в настоящее время около 6 миллионов украинцев находятся в Европе в качестве беженцев, еще 1-2 миллиона оказались в России. По оценкам, с каждым месяцем на 100-150 тысяч растет количество тех, кто уже никогда не вернется обратно в Украину.

"Таким образом, наши главные потери с точки зрения демографии – это люди, которые не вернутся. Демографы говорят, что при наихудшем раскладе после окончания войны нас может остаться около 25 миллионов. Но никто не знает, когда война кончится", – отметил социолог.

По его словам, проблему невозвращения беженцев усугубляет негативное отношение к ним со стороны граждан, остающихся в Украине. Пока этот негатив выплескивается в соцсетях, и не особо заметно в соцопросах. Но беженцы тоже пользуются этими же соцсетями и все видят, обращает внмиание Владимир Паниотто.

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