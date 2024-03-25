Демограф рассказал, кого в случае оккупации Россия планирует заселить в Киев

Если стране-агрессору удастся оккупировать Украину, захватив ее столицу – Киев, то этот город Кремль сразу же начнет заселять россиянами. Таким образом, оккупанты начнут реализовывать свою политику по "освобождению" Киева от украинцев. Туда захватчики вместо местных начнут свозить крестьян из России. Как сообщает портал "Комментарии", такое мнение в интервью "ТСН" высказал заместитель директора по научной работе Института демографии и проблем качества жизни НАНУ Александр Гладун.

Война в Украине. Фото: из открытых источников

Эксперт отметил, что оккупанты после захвата Украины начнут менять население именно в Киеве.

"В случае оккупации, они будут заселять Киев в первую очередь. Это нужно, чтобы полностью контролировать столицу. А именно из-за людей, положительно настроенных к своему правительству и правителю. Если соберут по селам россиян и переселят в Киев, то уровень жизни у них автоматически повысится в разы.Они соответственно будут положительно относиться к Путину и РФ.И тогда город станет для российского диктатора подконтрольной территорией.Военный захват – это одно дело, а вот лояльное к новой власти население – это другое. даже войска содержать", — объяснил демограф.

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