Преодолеть демографический кризис: украинцы назвали изменения, которые увеличат рождаемость в Украине

Премьер-министр Денис Шмышаль заявил о сложной демографической ситуации в Украине из-за войны. Украина теряет людей на фронте, а также существует миграция в другие страны. По его словам, власти должны вернуть украинцев, а также мотивировать рожать как можно больше детей для будущего Украины. Опрос компании Active Group выяснил, какие изменения, по мнению украинцев, может произвести государство для увеличения рождаемости.



Как преодолеть демографический кризис в Украине. Фото из открытых источников

Согласно социологическому исследованию Active Group наибольшим стимулом для увеличения популяции, украинцы назвали более высокие выплаты при рождении ребенка – 64,4%. По состоянию на 2024 год, в Украине на одного ребенка выплачивают 41,28 тыс. гривен.

Вторым по популярности пунктом – улучшение медицинских услуг для беременных женщин и детей – 50,6%. А на третьем месте оказалось введение налоговых льгот при рождении ребенка – 44,3%.

Украинцы считают, что для преодоления демографического кризиса можно сделать отсрочку от мобилизации для мужчин, у которых родились дети – 42,4%. А также увеличить доступность детских садов.

Изменения, поддерживаемые украинцами для преодоления демографического кризиса. Исследование Active Group



Меньше всего украинцы поддерживают идеи санкций для семей, не имеющих детей, запрет на выезд женщинам за границу и привлекать людей из других стран для преодоления демографического кризиса в Украине. Эти пункты не превышают 2,4%

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что в правительстве назвали, сколько детей должно рождаться в каждой семье.

Также "Комментарии" писали об Институте демографии, который посчитал вероятное население Украины в 2033 году.