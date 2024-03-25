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Преодолеть демографический кризис: украинцы назвали изменения, которые увеличат рождаемость в Украине

Украинцы считают, что для увеличения рождаемости необходимо повысить выплаты за ребенка, ввести налоговые льготы и отсрочку для мужчин от мобилизации.

сегодня, 14:55
Автор:
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Slava Kot
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Премьер-министр Денис Шмышаль заявил о сложной демографической ситуации в Украине из-за войны. Украина теряет людей на фронте, а также существует миграция в другие страны. По его словам, власти должны вернуть украинцев, а также мотивировать рожать как можно больше детей для будущего Украины. Опрос компании Active Group выяснил, какие изменения, по мнению украинцев, может произвести государство для увеличения рождаемости.

Преодолеть демографический кризис: украинцы назвали изменения, которые увеличат рождаемость в Украине

Как преодолеть демографический кризис в Украине. Фото из открытых источников

Согласно социологическому исследованию Active Group наибольшим стимулом для увеличения популяции, украинцы назвали более высокие выплаты при рождении ребенка – 64,4%. По состоянию на 2024 год, в Украине на одного ребенка выплачивают 41,28 тыс. гривен.

Вторым по популярности пунктом – улучшение медицинских услуг для беременных женщин и детей – 50,6%. А на третьем месте оказалось введение налоговых льгот при рождении ребенка – 44,3%.

Украинцы считают, что для преодоления демографического кризиса можно сделать отсрочку от мобилизации для мужчин, у которых родились дети – 42,4%. А также увеличить доступность детских садов.

Преодолеть демографический кризис: украинцы назвали изменения, которые увеличат рождаемость в Украине - фото 2

Изменения, поддерживаемые украинцами для преодоления демографического кризиса. Исследование Active Group

Меньше всего украинцы поддерживают идеи санкций для семей, не имеющих детей, запрет на выезд женщинам за границу и привлекать людей из других стран для преодоления демографического кризиса в Украине. Эти пункты не превышают 2,4%

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что в правительстве назвали, сколько детей должно рождаться в каждой семье.

Также "Комментарии" писали об Институте демографии, который посчитал вероятное население Украины в 2033 году.



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