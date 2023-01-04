Капитан HIMARS обратился к российским военным (ВИДЕО)



















Министерство обороны Украины опубликовало запись, на которой капитан HIMARS обращается к российским военным. Новый супергерой говорит, что может спасти русских военных, но для этого нужно предоставить координаты сосредоточения военной техники. Об этом сообщает портал "Комментарии" со ссылкой на Twitter Defense of Ukraine.



Капитан HIMARS. Фото из открытых источнико

Капитан HIMARS стоит на фоне одноименного американского ракетного комплекса и сообщает важную информацию для российских солдат.

"Меня зовут капитан HIMARS, и я твой шанс вернуться домой живым", — говорит мужчина в военной форме ВСУ.

Далее украинский супергерой называет условия, по которым россияне могут сохранить свою жизнь и жизнь своих друзей.

"Дай мне координаты мест сосредоточения бронетехники, штабы и боеприпасов. Я уничтожу только танки, арту, снаряды и топливо. Тогда никто не прикажет тебе идти в атаку на убой, так ты сохранишь свою жизнь и жизнь своих друзей", – говорит капитан HIMARS.

В конце ролика украинский солдат запускает снаряд из американского ракетного комплекса HIMARS. Просмотревший ролик с обращением капитана HIMARS к российским военным о возможном их спасении на войне можно ниже:

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что один из снарядов HIMARS попал в место сосредоточения российских военных. По данным РФ, уже объявлено о смерти 89 россиян. Однако такие цифры и причины атаки вызвали критику даже среди прокремлевского окружения.

Также "Комментарии" писали о том, что у Владимира Путина осталось только три варианта ведения войны с Украиной.

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