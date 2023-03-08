Канада готовится передать Украине оружие на 150 миллионов долларов: что это будет

Правительство Канады ведет переговоры о поставке Украине сотен высокотехнологичных беспилотников канадского производства. Как передает издание "Комментарии", об этом пишет "National Post", со ссылкой на источник.

Канада. Фото: из открытых источников

По их данным, еще в июле вице-премьер Украины Юлия Свириденко запросила 300 дронов Teledyne Flir R70 Skyranger у Канады. "Эти канадские системы будут быстро и качественно введены в эксплуатацию", — цитирует ее издание.

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Отмечается, что отправка этих дронов будет стоить Канаде около 150 миллионов долларов. Они оснащены тепловизорами, а также могут выявлять химическое оружие и перехватывать сигналы. Последнее позволяет дрону определять, где находятся телефоны противника и даже идентифицировать людей.

В начале года в Министерстве обороны Канады сообщили, что за год передали Украине помощь на более чем 5 миллиардов долларов.

Канада обещала передать Украине четыре немецких танка Leopard, однако спустя время решила удвоить их количество. Также она должна поставить ВСУ 200 бронеавтомобилей Senator.



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Также издание "Комментарии" сообщало — США начали активно вытеснять Китай из своего пространства. Вслед за запретом TikTok (китайская платформа) на государственных устройствах, данное приложение могут тотально запретить в Штатах. Пентагон предполагает, что китайские контейнерные краны, применяемые в портах США, оснащены усовершенствованными датчиками, которые могут записывать и отслеживать происхождение и назначение грузов. Эти шаги предпринимаются на фоне жестких предупреждений Китаю со стороны США касательно недопустимости передачи оружия России. В Пекине последнее всячески отрицают. О чем говорит и к чему может привести нарастающее американо-китайское противостояние? Что тут важно понимать Украине? Издание "Комментарии" с этими вопросами обратилось к экспертам.



