Какую роль в войне играет Пригожин и кто он для Путина

Как убежден Гудков, поступки Пригожина не одобряет "верхушка" российской элиты, ведь он жестокий человек, способный в будущем на убийства, провокации и посягательства на чужое имущество. Его боевики сегодня совершают бессовестные поступки, вроде казни кувалдой или прибегания к публичным спорам и наездам на миллионеров или руководителей минобороны.



Пригожин как марионетка в руках Путина

Однако главаря ППК "Вагнера" не так легко избавиться. Он под крылом Путина. А ему "на руку" конфликты между группами элит.

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"Путин не даст конечно "съесть" Пригожину. Ибо он за войну "всех против всех". Когда разные группы элит борются между собой, то друг друга ослабляют", — отмечает оппозиционный политик.

Таким образом, российский президент имеет вид лидера, добавляет Гудков.

"Также в таком случае не формируется ни одна серьезная политическая фигура, которая могла бы заменить Путина", – говорит политик.

Также Гудков убежден, что главарь ППК "Вагнера" не сядет в кресло президента страны-агрессорки, ведь он лишен электорального потенциала. Пригожин выгоден и тем, что по первому звонку может наброситься на власти минобороны. Что, так сказать, мешает укрепиться военным и свергнуть с престола Путина.

Как писали "Комментарии", Пригожин оценил мощь ВСУ для контрнаступления и спрогнозировал его сроки. Украинская сторона, озвученная Пригожиным, информацию не подтверждала и не комментировала.

Напомним, "Комментарии" писали кувалда от Пригожина и песня чеченского барда: в России похоронили пропагандиста Татарского. Настоящее имя Владлена Татарского — Максим Фомин.



