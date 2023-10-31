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Какой штраф можно получить за уклонение от мобилизации: как его можно избежать

Адвокат объяснил, при каких условиях можно избежать штрафа за уклонение от вручения повестки во время мобилизации.

сегодня, 17:35
Автор:
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Slava Kot
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Адвокат Ростислав Кравец рассказал о случае, когда к нему обратился мужчина, не получавший повестки, однако должен был заплатить штраф за уклонение от мобилизации. Адвокат объяснил, как в такой ситуации поступать. Об этом сообщает портал "Комментарии" со ссылкой на "Униан".

Какой штраф можно получить за уклонение от мобилизации: как его можно избежать

Какой штраф можно получить за уклонение от мобилизации. Фото из открытых источников

Ростислав Кравец объясняет, что обжаловать штраф за повестку возможно, если вы ее не получали лично или она не была вручена через администрацию вашего предприятия.


"Если вам повестка нигде не вручалась, вы нигде не расписывались, то соответственно у вас есть все основания для обжалования таких штрафов", — рассказал юрист на своем YouTube-канале.

Первый штраф по статье 210 п. 1 КУоАП "Нарушение законодательства об обороне, мобилизационной подготовке и мобилизации", что означает попытку избегания повестки — составляет 1700-3400 грн, тогда как второе правонарушение подобного типа будет стоить 3400-5200 грн. штраф можно спустя 10 дней после его получения.

"Я бы советовал его обжаловать в случае, если вы его получили, для того чтобы далее этот штраф не перерос уже к уголовной ответственности", — рассказал Кравец.

Следует отметить, что в период военного положения в Украине и за попытку избежать вручения повестки предусмотрена не только административная, но и уголовная ответственность. Такое преступление карается лишением свободы на 3-5 лет.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что в ВСУ объяснили, что означает первая и вторая повестки, которые представляются военнообязанному.

Также "Комментарии" писали, что в Украине планируют запустить смарт-мобилизацию. Глава Минцифра рассказал, когда ждать нововведения.



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Источник: https://www.unian.ua/society/mobilizaciya-v-ukrajini-shcho-robiti-yakshcho-shopili-shtraf-za-uhilennya-vid-mobilizaciji-12237147.html
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