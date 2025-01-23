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Какой населенный пункт потеряли ВСУ: DeepState подтверждает тревожные новости

DeepState фиксирует, что враг оккупировал Нововасильевку на Донетчине

сегодня, 07:10
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Кравцев Сергей

Как передает портал "Комментарии", по данным мониторингового проекта DeepState, российские войска оккупировали Нововасильевку, а также продвинулись возле ряда населенных пунктов в Донецкой области.

Какой населенный пункт потеряли ВСУ: DeepState подтверждает тревожные новости

Наступление России. Фото: из открытых источников

Отмечается, что в ночь на 23 января аналитики проекта сообщили, что враг оккупировал Нововасильевку в Донецкой области.

Также аналитики DeepState зафиксировали продвижение противника в Великой Новоселке, Новоандреевке, у Часового Яра, Янтарного, Петропавловки, Ясенового, Котлиного, Воздвиженки и Барановки.                                                         

Ранее Генштаб ВСУ сообщал, что с начала суток 22 января на фронте состоялось 103 боевых столкновения, из них 55 – на Покровском направлении.                                                                                                                                                                                                                                               

Читайте также на портале "Комментарии" — в ночь на 22 января Силы обороны Украины успешно отбросили противника вблизи населенных пунктов Шевченко и Удачное. В то же время по данным аналитического проекта DeepState, российские войска продвинулись возле других населенных пунктов Донецкой области.

По информации DeepState, противник продолжает продвигаться в Донецкой области.

Также издание "Комментарии" сообщало – ВСУ отступили сразу в трех областях: в DeepState показали карту.

Ранее "Комментарии" писали – ситуация изменилась: DeepState показал, где Силы обороны восстановили позиции.




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