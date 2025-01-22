ВСУ порадовали в Донецкой области, но есть нюанс: детали от DeepState

Как передает портал "Комментарии", в ночь на 22 января Силы обороны Украины успешно отбросили противника вблизи населенных пунктов Шевченко и Удачное. В то же время по данным аналитического проекта DeepState, российские войска продвинулись возле других населенных пунктов Донецкой области.

Наступление России. Фото: DeepState

По информации DeepState, противник продолжает продвигаться в Донецкой области.

"Враг продвинулся в Великой Новоселке, у Воздвиженки, Славянки и Серебряного", – говорится в сообщении DeepState.

Отметим, в ночь на 21 января аналитический мониторинговый проект DeepState сообщил о продвижении российских войск в ряде населенных пунктов в Харьковской и Донецкой области.

По данным DeepState, противник продолжает оккупировать территории в Донецкой области. Российские войска достигли определенного успеха у населенных пунктов Великая Новоселка, Успеновка и Славянка. Аналитики отметили, в Луганской области россияне продвинулись возле населенного пункта Надежда. На Харьковщине враг продвинулся в Двуречной.

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Также издание "Комментарии" сообщало – президент США Дональд Трамп призвал российского диктатора Владимира Путина заключить соглашение, чтобы прекратить войну в Украине. Трамп подчеркнул, что продолжение войны разрушает Россию, нанося ей значительные экономические и человеческие потери. Об этом сообщает CNN, ссылаясь на комментарии Трампа во время разговора с журналистами в Белом доме.



