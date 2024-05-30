Какие страны запрещают Украине использовать западное оружие для ударов по России

11 стран объявили, что разрешают Украине использовать свое оружие для ударов по территории России. Однако несколько стран заявили, что не соглашаются с этим и Украина не имеет права использовать оружие Запада для атак по России.



HIMARS запускает ракету ATACMS. Фото из открытых источников

Несмотря на заявления Блинкена, который во время визита в Киев сказал, что Украина сама должна решать, использовать ли западное оружие для ударов по России, Пентагон и другие чиновники США неоднократно указывали, что не снимали ограничения для Украины.

Канцлер Германии Олаф Шольц традиционно выступает против предоставления разрешения Украине совершать удары по России. Однако Эммануэль Макрон давит на Шольца, в частности во время совместной пресс-конференции президент Франции отметил необходимость разрешить Украине бить по России. Шольц ответил, что западное оружие следует применять "с уважением к партнерам и в рамках международного права", однако это не разрешение атаковать Россию.

Во время объявления о предстоящей передаче Украине 30 истребителей F-16, премьер Бельгии сделал заявление об ограниченном использовании самолетов, в том числе не наносить удары по России. Также против использования западного оружия для атак по России выступила Италия, где раскритиковали подобные заявления генсека НАТО Йенса Столтенберга.

Напомним, что 11 стран разрешили Украине использовать свое оружие для ударов по России: Великобритания, Литва, Латвия, Эстония, Польша, Чехия, Франция, Финляндия, Швеция, Нидерланды и Канада. Другие страны, в частности, Венгрия, Словакия, Австрия, Швейцария публично не объявляли свою позицию.

Кроме того, следует отметить, что, несмотря на разрешение на использование оружия от некоторых стран, это еще не признак того, что Украина может использовать все переданное оружие от этих стран. Например, если Польша передает оружие, изготовленное в Германии или США, Украина должна получить разрешение именно от этих стран.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, сколько всего истребителей получит Украина от партнеров.

Также "Комментарии" писали о том, что в Кремле отреагировали на разрешение Польши бить по России.