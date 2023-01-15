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Граждане каких стран поддерживают поставки оружия в Украину. Результат опроса

Согласно опросу, наибольшее желание отправить оружие в Украину оказались у граждан Нидерландов. Кто выражает малейшую поддержку.

сегодня, 12:00
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Автор:

Slava Kot

Согласно опросу жителей стран ЕС, нидерландцы являются самыми большими сторонниками поставки оружия для Украины, тогда как в Германии, Италии и Греции таких людей оказалось гораздо меньше. Об этом сообщает портал "Комментарии" со ссылкой на исследование IBRIS, которое опубликовало издание Onet.

Граждане каких стран поддерживают поставки оружия в Украину. Результат опроса

Какие страны поддерживают отправку оружия в Украину? Фото из открытых источников

Исследовательский институт IBRIS провел опрос в девяти странах ЕС, в которых общее население составляет 3\4 от всех граждан Европейского Союза – Австрия, Греция, Италия, Испания, Польша, Португалия, Германия, Нидерланды и Франция. Все эти страны в той или иной степени снабжают военную технику для Украины.

Согласно опросу, наибольшее желание отправить оружие в Украину выразили жители Нидерландов – 81,2%. Второе место оказалось за австрийцами – 79,7%, а третье по Португалии – 74%.

Меньше половины опрошенных выразили свое желание поставлять оружие в Украину в Германии, Италии и Греции. Причем в двух последних странах большинство жителей проголосовало против вооружения для Украины. Полный список из девяти стран, в которых проводился опрос о поставках оружия для Украины, можно просмотреть ниже:

  • Нидерланды – 81,2%
  • Австрия – 79,7%
  • Португалия – 74%
  • Франция – 64,6%
  • Польша – 64,3%
  • Испания – 61,2%
  • Германия – 48,1%
  • Италия – 45%
  • Греция – 38,4%

Ранее портал "Комментарии" сообщал слова канцлера Германии Олафа Шольца о трех позициях, которые он хочет придерживаться в войне Украины против России. Именно на эти идеи опирается немецкий политик, когда говорит, почему не хочет отправлять танки в Украину.

Также "Комментарии" писали о том, что Чехия начала отправлять в Украину модернизированные танки Т-72, выделенные Нидерландами, США и неназванной страной из Африки.



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Источник: https://wiadomosci.onet.pl/swiat/kto-w-unii-popiera-dostawy-dla-ukrainy-polacy-dopiero-na-piatym-miejscu/5n46214
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