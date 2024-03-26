Какие результаты затяжного рейда на приграничье РФ: начинают ли что-то осознавать россияне

Пошла третья неделя рейда российских добровольцев, которые противостоят путинскому режиму, на территории РФ. Представители Легиона "Свобода России" (ЛСР), Русского добровольческого корпуса (РДК) и Сибирского батальона (СБ) призывают власти Белгородской и Курской областей ускорить эвакуацию мирного населения и перестать прикрываться гражданами как живым щитом. Ну, а российский диктатор Владимир Путин традиционно обвиняет повстанцев в акциях устрашения, пытаясь связать их действия с терактом в Подмосковье. О чем говорят столь долгие действия антипутинских росбатов на территории РФ? Как события могут развиваться дальше? Портал "Комментарии" с этими вопросами обратился к экспертам.

Русский добровольческий корпус. Фото: из открытых источников

Пока у нас недостаточно сил, чтоб закрепиться в российских населенных пунктах на долгое время

Старший лейтенант, рыцарь ордена Богдана Хмельницкого, бывший командир роты 47-й бригады, эксперт Аналитической группы "Левиафан" Николай Мельник акцентирует, что на территории РФ нет российских добробатов. Там, поясняет он, действуют подразделения Главного управления разведки Минобороны Украины, сформированные из граждан России и сочувствующих им граждан других стран.

"Нужно признать, что атака этих подразделений на территорию РФ была хорошо скоординирована с ВСУ, которые предоставляли, в том числе, огневую поддержку при заходе и отходе данных подразделений. Насколько я понимаю, сейчас в большинстве своем они выведены с территории Белгородской и Курской областей. Но войска РФ, похоже, продолжают воевать сами с собой. Возможно, остались несколько ДРГ, за которыми гоняется несоотносимо большое число войск РФ", – отмечает ветеран.

Он считает, что такие партизанские действия отлично себя зарекомендовали. Внезапные атаки, разрыв кинжальными ударами обороны противника, засады – привод к серьезным потерям в рядах армии страны-агрессора.

"Но пока у нас недостаточно сил, чтоб закрепиться в российских населенных пунктах на долгое время, – считает Николай Мельник. – К тому же, к сожалению, российский народ не готов к бунту против путинского режима. Никто не присоединяется к антипутинским военизированным подразделениям. Соответственно, запрос на снесение путинского режима в российском обществе до сих пор не вызрел".

От таких рейдов пока важнее медийный эффект

Политолог Владимир Цыбулько рассуждает следующим образом:

"Затяжной рейд российских добровольцев на территорию РФ свидетельствует о том, что у их лидеров есть сигналы поддержки из других регионов. А сама операция выставляет российское политическое руководство значительно более слабым, чем демонстрирует телевизор страны-агрессора".

По мнению эксперта, от таких рейдов пока важнее медийный эффект. Ведь даже тотальная монополия Кремля на медиа не помогает скрыть перенос войны на российскую территорию.

"Уже пошла волна телефонных минований по РФ после теракта в "Крокусе". Испуг российского населения лишь усугубляет ту безысходность, в которую загнал Путин свою страну", – констатирует Владимир Цыбулько.

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