Какие результаты затяжного рейда на приграничье РФ: начинают ли что-то осознавать россияне

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Кравцев Сергей
Пошла третья неделя рейда российских добровольцев, которые противостоят путинскому режиму, на территории РФ. Представители Легиона "Свобода России" (ЛСР), Русского добровольческого корпуса (РДК) и Сибирского батальона (СБ) призывают власти Белгородской и Курской областей ускорить эвакуацию мирного населения и перестать прикрываться гражданами как живым щитом. Ну, а российский диктатор Владимир Путин традиционно обвиняет повстанцев в акциях устрашения, пытаясь связать их действия с терактом в Подмосковье. О чем говорят столь долгие действия антипутинских росбатов на территории РФ? Как события могут развиваться дальше? Портал "Комментарии" с этими вопросами обратился к экспертам.
Русский добровольческий корпус. Фото: из открытых источников
Старший лейтенант, рыцарь ордена Богдана Хмельницкого, бывший командир роты 47-й бригады, эксперт Аналитической группы "Левиафан" Николай Мельник акцентирует, что на территории РФ нет российских добробатов. Там, поясняет он, действуют подразделения Главного управления разведки Минобороны Украины, сформированные из граждан России и сочувствующих им граждан других стран.
Он считает, что такие партизанские действия отлично себя зарекомендовали. Внезапные атаки, разрыв кинжальными ударами обороны противника, засады – привод к серьезным потерям в рядах армии страны-агрессора.
Политолог Владимир Цыбулько рассуждает следующим образом:
По мнению эксперта, от таких рейдов пока важнее медийный эффект. Ведь даже тотальная монополия Кремля на медиа не помогает скрыть перенос войны на российскую территорию.
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