Станет ли легче ВСУ на фронте благодаря рейду РДК: почему добровольцы не пойдут на Москву

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Кравцев Сергей
Сегодня российские добровольцы из РДК, Легиона "Свобода России" и Сибирского батальона дали пресс-конференцию, на которой подытожили первые результаты своего рейда на приграничье РФ. В частности, бойцы рассказали, что прорыв границы РФ позволил перечеркнуть планы армии российского диктатора Владимира Путина по наступлению, которые были посвящены "победе" на выборах президента. Издание "Комментарии" проанализировало мнения экспертов относительно этой темы.
Русский добровольческий корпус. Фото: из открытых источников
Военный эксперт Петр Черник в эфире общенационального телемарафона заявил, что Рейд РДК, Легиона "Свобода России" и Сибирского батальона на территорию Белгородской и Курской областей хорошо влияет на ситуацию на поле боя.
Он также добавил, что в случае масштабирования, Россия вряд ли будет массово перебрасывать на это направление вооруженные силы.
По словам Черника, РФ может поставить на защиту собственной территории бойцов Нацгвардии. Речь может идти о пропорции 1 к 3 – 1 к 5. Ведь Путин сам сказал, что зашло не менее 300 человек, следовательно, РФ для полноценного сдерживания или отражения территорий надо не менее 900 человек.
В свою очередь ветеран российско-украинской войны, экс-командир роты батальона Айдар Евгений Дикий в эфире телемарафона согласился с тем, что из-за действий российских добровольце на фронте ВСУ может стать немного легче.
По его словам, на сегодняшний день боевые действия идут, по меньшей мере, в семи населенных пунктах по ту сторону периметра. И это семь населенных пунктов в трех областях – Брянская, Курская, Белгородская.
Эксперт добавил, что мы вынуждены играть в гибридные операции, когда границу России переходят только граждане России, это уже наши западные союзники вынуждены терпеть.
Но, по его словам, три батальона российских добровольцев не заменят даже одну среднюю бригаду ВСУ. И также это накладывает ограничения на глубину рейдов.
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