Станет ли легче ВСУ на фронте благодаря рейду РДК: почему добровольцы не пойдут на Москву

Сегодня российские добровольцы из РДК, Легиона "Свобода России" и Сибирского батальона дали пресс-конференцию, на которой подытожили первые результаты своего рейда на приграничье РФ. В частности, бойцы рассказали, что прорыв границы РФ позволил перечеркнуть планы армии российского диктатора Владимира Путина по наступлению, которые были посвящены "победе" на выборах президента. Издание "Комментарии" проанализировало мнения экспертов относительно этой темы.

Русский добровольческий корпус. Фото: из открытых источников

Это однозначно военная операция

Военный эксперт Петр Черник в эфире общенационального телемарафона заявил, что Рейд РДК, Легиона "Свобода России" и Сибирского батальона на территорию Белгородской и Курской областей хорошо влияет на ситуацию на поле боя.

"Это однозначно военная операция, вопрос только в том, какие ее масштабы. Чтобы был коэффициент успешности, должна вырасти численность этого контингента. Для нас хорошо, что там происходит. Потому что по большому счету, это можно назвать гражданской войной. Ведь одни граждане РФ с оружием в руках борются с другими гражданами РФ. Желаем им исключительно успеха и надеемся, что этот процесс будет масштабирован", — пояснил Черник.

Он также добавил, что в случае масштабирования, Россия вряд ли будет массово перебрасывать на это направление вооруженные силы.

По словам Черника, РФ может поставить на защиту собственной территории бойцов Нацгвардии. Речь может идти о пропорции 1 к 3 – 1 к 5. Ведь Путин сам сказал, что зашло не менее 300 человек, следовательно, РФ для полноценного сдерживания или отражения территорий надо не менее 900 человек.

Действия российских добровольцев ограничены той полосой, которой мы можем с нашей территории оказывать артподдержку

В свою очередь ветеран российско-украинской войны, экс-командир роты батальона Айдар Евгений Дикий в эфире телемарафона согласился с тем, что из-за действий российских добровольце на фронте ВСУ может стать немного легче.

"Нам скоро должно стать немного легче, поскольку мы уже видим, что в течение недели Россия не смогла теми своими силами, которые у них там есть, не большую группу добровольцев, а их общая численность меньше трех обычных пехотных батальонов, так вот уже неделю россияне не способны выбросить эти три пехотных батальона обратно на украинскую территорию. И наоборот, эти батальоны продолжают расширять свой контроль", – отметил эксперт.

По его словам, на сегодняшний день боевые действия идут, по меньшей мере, в семи населенных пунктах по ту сторону периметра. И это семь населенных пунктов в трех областях – Брянская, Курская, Белгородская.

"Конечно, нам не стоит впадать в эйфорию, не стоит себя обманывать и фантазировать о каком-то там освободительном походе на Москву", — заявил он.

Эксперт добавил, что мы вынуждены играть в гибридные операции, когда границу России переходят только граждане России, это уже наши западные союзники вынуждены терпеть.

Но, по его словам, три батальона российских добровольцев не заменят даже одну среднюю бригаду ВСУ. И также это накладывает ограничения на глубину рейдов.

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