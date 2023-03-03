Какие перспективы распада России – можно ли ожидать этого в ближайшем будущем

После кадыровского бешенства по поводу якобы нападения украинской (российско-партизанской) ДРГ на Брянскую область, после призывов из Госдумы открыто объявить войну Украине и путинского блеяния о том, что кого-то надо "дожать", секретарь Совета нацбезопасности и обороны Украины Алексей Данилов предположил, что Россия вскоре лопнет, как арбуз. И начнется это, по его мнению, с Кавказа. Какова вероятность, что РФ, действительно, лопнет (распадется, погрузится во внутренние конфликты)? Что может ускорить этот процесс? Издание "Комментарии" с этими вопросами обратилось к экспертам.

Распад России. Фото: 24 канал

Есть немало субъектов федерации, которые хотят быть независимыми от Москвы

Политолог, директор Агентства моделирования ситуаций Виталий Бала уверен, что развал РФ был бы наилучшим вариантом для Украины с точки зрения безопасности в будущем. Но это, на самом деле, непросто, подчеркивает он.

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"Тот же Запад во главе с США явно не хочет развала РФ, – поясняет эксперт. – Они боятся, что в такой ситуации возникнут риски попадания ядерного оружия непонятно в чьи руки. Те же довольно дозированные поставки Украине необходимых вооружений дают повод говорить о том, что наши зарубежные партнеры не хотят какого-то суперразгрома России на поле боя. Опасаясь, что пойдет неконтролируемый распад этого государства с непредсказуемыми последствиями".

Впрочем, продолжает Виталий Бала, в последнее время вооружения и боеприпасы идут к нам более активно. Возможно, размышляет он, это связано с тем, что администрация Байдена увязывает победу Украины с победой демократов на президентских выборах в 2024-м. К тому времени, судя по всему, Белый дом намерен поставить точку в российской агрессии.

"С моей точки зрения, реальная победа Украины может стать катализатором определенных центробежных процессов в РФ. Есть немало субъектов федерации, которые хотят быть независимыми от Москвы. И, если центральная власть ослабнет, такая вероятность возрастет, – прогнозирует эксперт. – При этом не стоит забывать, что численность различных правоохранительных, прочих силовых структур составляет в стране-агрессоре несколько миллионов. И они, защищая свое "хлебное место", будут всячески подавлять любые бунты, протесты и попытки парадов суверенитетов. Но, акцентирую, наша победа может стать катализатором распада РФ".

Что касается собственно ситуации в Брянской области, Виталий Бала на сто процентов уверен, что наши военнослужащие не имеют к происшедшему никакого отношения.

"Скорее всего, это постановка Кремля, направленная на внутреннюю мобилизацию. Похоже, у пропагандистов не всё идет хорошо в ракурсе массового привлечения населения "защищать интересы России". Ну, не понимает народ, зачем защищать эти интересы на территории Украины. И важно было показать, что Украина угрожает уже РФ на территории РФ", – поясняет эксперт логику действий путинского режима.

Самостоятельный протест в России не приведет ни к чему, кроме кровопролития

Профессор кафедры политических наук в КНУ им. Шевченко, политолог Анна Малкина рассуждает так:

"Перспектива, что Россия "лопнет", конечно, есть. Такая перспектива существует у всех полиэтнических, полирелигиозных и полилингвистических государств. Причем, она существует даже без войны, мобилизации и стремительного падения уровня жизни населения".

Однако, отмечает политолог, в случае с РФ нужно понимать, какие предпосылки могут этому способствовать.

"События прошедшего года показали, что ни экономические санкции, ни ужесточение внутренних репрессий, ни бесконечный поток "груза 200" не смогли дестабилизироваться ситуацию внутри России. Более того, формирование пропагандистскими СМИ образа внешнего врага в лице НАТО поспособствовало некой консолидации глубинного русского народа, объединив его ненавистью к Украине (которая не пала за три дня) и Западу (который подставил Украине плечо). Создается впечатление, что даже те россияне, которые изначально не поддержали агрессию Кремля против Украины, сейчас поменяли свое отношение, ибо "за державу обидно". Радикальное усиление репрессий сделало невозможным оппозиционное движение в любом виде. И такое положение вещей может продолжаться достаточно долго", – считает Анна Малкина.

Бытует мнение, продолжает она, что изменить общественное настроение может поражение России на поле боя. Однако такое поражение, акцентирует эксперт, может стать основой для обратной реакции – ресинтимента, т.е. усиления чувства враждебности по отношению к тому, кого общество считает причиной своих неудач, чувства бессильной зависти и желания реванша.

"При такой иррациональности оценки реальной ситуации, – поясняет Анна Малкина, – причиной неудач будет не Путин и Ко, а ВСУ и НАТО. И всё же, можно предположить, что империя начнет распадаться. С периферии. И тут именно Кавказ является местом, в котором вероятные некие соответствующие процессы. Однако, даже там все антивоенные движения и митинги до настоящего момента удавалось подавлять достаточно быстро. Республики Северного Кавказа, несмотря на потенциальную возможность к радикализации настроений, не чувствуют помощи извне – и понимают, что самостоятельный протест не приведет ни к чему, кроме кровопролития. Но всё может измениться".

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