Какая цель ИПСО России о нелегитимности Зеленского: почему Украина не отвечает зеркально

Россия продолжает раскачивать тему якобы не легитимности Зеленского в качестве президента Украины после 20 мая. В свою очередь, в Офисе президента акцентируют, что по этому вопросу (выборы невозможны в военное время, потому действующие парламент и президент продолжают выполнять свои обязанности) у общества есть абсолютный консенсус. Почему РФ делает ставку на условный Майдан-3? Почему мы не проводим ИПСО касательного весьма условной легитимности Путина, учитывая то, что в РФ который год пройдут выборы без выбора? Портал "Комментарии" с этими вопросами обратился к экспертам.

Владимир Зеленский. Фото: сайт Офиса президента

Россия пытается поставить Украину в ситуацию, когда любой вариант будет проигрышным

Политический эксперт, консультант по политическому и антикризисному PR Татьяна Лупова поделилась таким мнением:

"Неважно, нравится кому-то президент или нет, но есть закон – выборы во время военного положения не проводятся. Поэтому все граждане, занимающие выборные должности, остаются на них, как минимум, до следующих выборов. Это касается не только президента или народных депутатов, это же – и о мэрах, и о депутатах всех уровней. Эта норма не просто так прописана, она имеет целью обезопасить страну от нелегитимных выборов, которые проводил бы враг на захваченных территориях".

В данной ситуации нам важнее сохранить страну, чем переизбрать кого-то. Украинцы должны это понимать, подчеркивает эксперт.

По словам Татьяны Луповой, Россия пытается поставить Украину в ситуацию, когда любой вариант будет проигрышным.

"То есть, – поясняет она, – если мы, как того и требует закон, не проводим выборы, представители страны-агрессора будут продолжать кричать, что все вдруг стали нелегитимными, что теперь в Украине нет власти, соответственно, все решения не законны. Это абсолютная ложь. Но кого это интересует? Им главное победить в войне, захватить нашу страну, истребить украинцев".

Вариант второй, продолжает эксперт, состоит в следующем. Власть говорит – ок, давайте проведем выборы, например, отменив военное положение.

"Сразу же объявляются выборы на временно оккупированных территориях или даже там, где оккупирована только часть области, как в случае с Запорожской, Херсонской. Какие-то продавшиеся врагу местные маргиналы заявляют, что провели выборы и, согласно результатам, 285% жителей области изъявили желание стать россиянами, полететь на Марс, или прыгнуть в Черное море. Кто от этого проиграет? Все эти организованные Россией информационные атаки – серьезное испытание украинцев на умение пользоваться логикой и критическим мышлением. Надеемся мы его пройдем", – констатирует Татьяна Лупова.

Следует ожидать серьезной раскачки ситуации

Руководитель политико-правовых программ в Украинском центре общественного развития Игорь Рейтерович считает, что россияне делают ожидаемые вещи.

"Информационной войне там уделяют много внимания, особенно на фоне усиливающейся международной изоляции и тому, что "блицкриг" перешел в третий год полномасштабной войны. Следовательно – ставка всё больше делается на раскачивание ситуации внутри Украины. Причем, судя по всему, будет продвигаться не только тема якобы нелегитимности Зеленского (что не даст никакого результата), но и вбрасываться месседжи об общей усталости, апатии, депрессии, неверии украинце в победу. С акцентом на необходимость скорейшего окончания войны на условиях РФ. В это, действительно, вложены огромные деньги. А занимаются этим люди, которые продвигали похожую повестку еще с начала этого века. И у них мало что изменилось, несмотря на то, что мы полноценно воюем третий год. Они всё еще мыслят стереотипами "одного народа", предпочитая долбить стену именно в этом направлении, надеясь, что однажды удастся добиться результата", – поясняет эксперт.

Так что нам, предупреждает он, следует ожидать серьезной раскачки ситуации, хоть и без того эффекта, на который рассчитывают в Кремле. Но некие сомнения в часть украинского общества этим ИПСО могут посеять, считает Игорь Рейтерович.

"Что касается кампании по нелегитимности Путина, а также его грядущих перевыборов, то Украина эти темы периодически поднимает, – отмечает он. – Сосредотачиваясь не столько на донесении этих тезисов до российского общества (как показали последние годы – это бесполезно), сколько – на наших союзниках. Чтоб эти страны не признали выборы не просто на временно оккупированных РФ украинских территориях, но и в масштабах собственно России".

Сегодня о нелегитимности Путина в Украине почти не говорят

По мнению главы профсоюза Украинская независимая фундация юристов, главы АО "Кравец и партнеры", адвоката Ростислава Кравца, раскачка россиянами темы якобы нелегетимности президента Зеленского в Украине поддержки не находит.

"Да, – уточняет он, – есть определенные политологи, юристы, конституционалисты, которые сомневаются в прозрачности ситуации, связанной с продолжением полномочий главы государства после окончания сроки, на который он был избран. Но на сегодня, похоже, ОП удалось убедить и общество, и наших международных партнеров, что легитимность сохраняется. И в этой ситуации дальнейшие спекуляции на этой почве бесполезны. Никого не интересует, что там признает/не признает РФ, которая постоянно попирает все международные нормы".

Что касается легитимности Путина, что еще в январе-феврале 2022 года были проекты обращений Верховной Рады к международному сообществу касательно недопущения очередного переизбрания Путина в 2024 году, отмечает эксперт.

"На сегодня в Украине об этом почти не говорят, – подчеркивает Ростислав Кравец. – Но я думаю, что в ближайшее время эта тема вновь всплывет. И наши правозащитники, научные сотрудники попытаются обосновать и донести до мирового сообщества сведения касательно отсутствия полномочий у Путина быть вечным президентом".

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