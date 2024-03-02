"ГУР анонсировало устранение Зеленского": SPRAVDI объяснили, действительно ли это фейк

Российские пропагандисты распространяют очередную ложную информацию о якобы "анонсировании" Главным управлением разведки Министерства обороны Украины отстранение президента Владимира Зеленского от власти. Как передает портал "Комментарии", об этом сообщает Telegram-канал Центра стратегических коммуникаций и информационной безопасности (SPRAVDI).

Владимир Зеленский. Фото: сайт Офиса президента

Отмечается, что РосСМИ на этот раз отметились фейком о якобы "обнародовании" представителями ГУР "точной даты свержения власти президента Зеленского". Однако в действительности в военной разведке ничего подобного не заявляли.

"Распространенное сообщение является плодом заболевшего воображения российской пропаганды и систематической кампании кремля по дискредитации президента Зеленского", — говорится в публикации.

В Центре напомнили, что Зеленский является законно избранным и легитимным президентом Украины, "в условиях полномасштабного вторжения России продолжает исполнять обязанности гаранта Конституции".

В контексте очередного российского фейка в SPRAVDI обратили внимание на представленные ранее данные от ГУР о новой попытке страны-агрессора расшатывания общественно-политической ситуации внутри Украины и подготовку Россией спецоперации под названием "Майдан-3".

"Тиражирование этих и подобных сообщений соответствует заявлению Комитета по разведке при президенте Украины о реализации РФ спецоперации "Майдан-3" по распространению деструктивных нарративов", — говорится в заявлении.

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