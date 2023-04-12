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Как выжить и победить в Бахмуте: боевой командир рассказал о своем опыте

Командир батальона, подполковник Александр Жарский

сегодня, 16:32
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Автор:

Константин Куликов

Командир отдельного батальона отдельной бригады Сил территориальной обороны ВСУ подполковник Александр Жарский рассказал, как украинские защитники смогли выстоять в Бахмуте и что им помогло в этом. Об этом сообщают "Комментарии" со ссылкой на интервью, которое приводит телеграмм-канал Генерального штаба Вооруженных сил Украины.

Как выжить и победить в Бахмуте: боевой командир рассказал о своем опыте

Українські бійці продовжують оборону Бахмуту

— "Я бьюсь за тебя, а ты — бьешься за меня" — так мы в батальоне говорили друг другу, удерживая позиции под Бахмутом, чтобы выдержать физически и психологически "мясные штурмы" российских захватчиков и фактически непрерывные обстрелы наших позиций, – рассказывает Александр Жарский. – И такая психологическая установка помогла нам выстоять и удержать позиции в условиях, когда атаки вражеской пехоты могли продолжаться даже 36, а то и 48 часов. В тяжелых кровопролитных пехотных боях с россиянами мы поняли, что предел мотивации украинского солдата к сопротивлению врагу и желание победы можно поднимать.


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Кроме того, военный добавляет:

"Иначе мы не имели бы шансов выйти из того ада живыми. Именно в боях под Бахмутом у нас появился инстинкт хищника – непреодолимое желание уничтожить врагов, которых нельзя даже армией назвать, потому что это – убийцы, насильники и мародеры, которые ничего общего с армией не имеют.

Александр Жарский подытоживает:

"И когда палач сталкивается на поле боя с вольным человеком, защищающим свой дом, он никогда не победит!" – утверждает подполковник.

Тем временем Китай готовится к реальной войне: Си Цзиньпин обратился к военным.

По данным СМИ, Украина отложила контрнаступление.

А Россия стягивает на фронт штурмовые подразделения.



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