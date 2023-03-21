Как в ВСУ трансформируются ракетные войска и артиллерия

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Моесеенко Валентина
Трансформация ракетных войск и артиллерии производится тремя способами. Об этом на брифинге в Military Media Center сообщил временно исполняющий обязанности начальника Главного управления боевых ударных систем Генерального штаба ВСУ полковник Сергей Баранов, пишут "Комментарии".
Война изменила украинские ракетные войска и артподразделения
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Также он отметил преимущества в использовании пушки 155 калибра и добавил, что украинская промышленность активно вовлекается в улучшение этих пушек.
На портале "Комментарии" говорилось, какие задачи для украинского ПВО являются самыми сложными и почему мы можем сбивать одни ракеты, а другие – нет.
"Комментарии" также сообщали о том, что Европейский союз согласовал план, согласно которому блок отправит Украине миллион артиллерийских снарядов на сумму 2 млрд евро.
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