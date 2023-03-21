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Как в ВСУ трансформируются ракетные войска и артиллерия

В Генштабе называют три составляющие осовременивания украинских военных подразделений

сегодня, 19:15
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Автор:

Моесеенко Валентина

Трансформация ракетных войск и артиллерии производится тремя способами. Об этом на брифинге в Military Media Center сообщил временно исполняющий обязанности начальника Главного управления боевых ударных систем Генерального штаба ВСУ полковник Сергей Баранов, пишут "Комментарии".

Как в ВСУ трансформируются ракетные войска и артиллерия

Война изменила украинские ракетные войска и артподразделения

"В первую очередь – это развитие вооружения ракетных войск и артиллерии. Второе – развитие систем управления. Третье – изменение самой системы подготовки и подходов к ней. В системе подготовки мы используем инструкторов, имеющих боевой опыт, знающих, что необходимо нашему личному составу на передовой и как можно улучшить показатели в приведении пушек в бой", — пояснил Сергей Баранов.


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Также он отметил преимущества в использовании пушки 155 калибра и добавил, что украинская промышленность активно вовлекается в улучшение этих пушек.

"Это очень мощное высокотехнологичное оружие, личный состав применяет его на все 100%. Мы предоставляем нашим партнерам предложения по ее усовершенствованию, и они достаточно оперативно на них реагируют. Также мы используем большинство имеющихся средств разведки, которые нам могут предоставлять страны-партнеры", — говорит полковник.

На портале "Комментарии" говорилось, какие задачи для украинского ПВО являются самыми сложными и почему мы можем сбивать одни ракеты, а другие – нет.

"Комментарии" также сообщали о том, что Европейский союз согласовал план, согласно которому блок отправит Украине миллион артиллерийских снарядов на сумму 2 млрд евро.

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