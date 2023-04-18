Как в кино: уклонистов вывозили из Украины в потайном месте

Контрразведка СБУ задержала проводника Укрзализныци, перевозившего уклонистов за границу в вентиляционной системе пассажирского вагона поезда Запорожье – Перемышль. Об этом сообщают "Комментарии" со ссылкой на информацию пресс-службы ведомства.

Провідник вивозив ухилянтів у своєму купе

Чтобы скрытно вывозить своих клиентов за пределы Украины, проводник оборудовал специальный тайник в вентиляционной системе своего купе. В этой замкнутой технологической полости уклонисты должны были прятаться во время прохождения пограничного паспортного контроля. За один рейс в тайнике мог поместиться один человек в "свернутом" состоянии. Стоимость такой "услуги" достигала около 2,5 тыс. дол. Сумма зависела от срочности бегства и расписания движения поезда.

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Впрочем, контрразведчики СБУ разоблачили нелегальный "трафик" и задержали железнодорожника на пункте пропуска "Мостыська-2" при попытке незаконного вывоза военнообязанного за границу.

В настоящее время задержанному проводнику сообщено о подозрении по ч. 3 ст. 332 Уголовного кодекса Украины (незаконная переправка лиц через государственную границу).

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