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Как в кино: уклонистов вывозили из Украины в потайном месте

Злоумышленников задержала СБУ

сегодня, 13:25
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Автор:

Константин Куликов

Контрразведка СБУ задержала проводника Укрзализныци, перевозившего уклонистов за границу в вентиляционной системе пассажирского вагона поезда Запорожье – Перемышль. Об этом сообщают "Комментарии" со ссылкой на информацию пресс-службы ведомства.

Как в кино: уклонистов вывозили из Украины в потайном месте

Провідник вивозив ухилянтів у своєму купе

Чтобы скрытно вывозить своих клиентов за пределы Украины, проводник оборудовал специальный тайник в вентиляционной системе своего купе. В этой замкнутой технологической полости уклонисты должны были прятаться во время прохождения пограничного паспортного контроля. За один рейс в тайнике мог поместиться один человек в "свернутом" состоянии. Стоимость такой "услуги" достигала около 2,5 тыс. дол. Сумма зависела от срочности бегства и расписания движения поезда.


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Впрочем, контрразведчики СБУ разоблачили нелегальный "трафик" и задержали железнодорожника на пункте пропуска "Мостыська-2" при попытке незаконного вывоза военнообязанного за границу.

В настоящее время задержанному проводнику сообщено о подозрении по ч. 3 ст. 332 Уголовного кодекса Украины (незаконная переправка лиц через государственную границу).

Тем временем, стало известно, как изменилось общественное мнение в Украине по вопросам войны и ковида.

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А СБУ задержала дочь известного коллаборанта. После захвата рашистами поселка фигурантка одной из первых поддержала российских захватчиков и добровольно вступила в ряды местной оккупационной администрации. По протекции коллаборанта его дочь назначили главой "отдела", где она занималась введением образовательных "стандартов" РФ на территории захваченной общины.

После освобождения правобережной части Херсонской области вражеская приспешница переехала в Винницкую область, где скрывалась под видом переселенки.



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