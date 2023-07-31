Как Украина вернет Крым: план в три этапа

Военные эксперты считают, что Украине не удастся вернуть Крым военным путем. Вместо этого украинское руководство хочет с помощью "военно-политической операции" в три этапа заставить россиян вести себя нестандартно и оставить аннексированный полуостров. Об этом сообщает портал "Комментарии" со ссылкой на издание анализ издания Die Welt.



Украинские военные. Фото из открытых источников

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Деоккупация Крыма должна состояться не из-за ввода войск, а из-за добровольного ухода россиян из Крыма. Бывший подполковник армии США Александр Виндман считает, что Россия построила на полуострове крепость, поэтому военным путем Крым освободить нет возможности.

Министр обороны Украины Алексей Резников рассказал изданию The Atlantic, что Украина вернет Крым без боя. Планируется "военно-политическая операция". Эта концепция исходит от американского военного стратега и бывшего генерала Бена Ходжеса.

Первый этап

Украина намерена изолировать полуостров. В настоящее время россияне контролируют сухопутный мост в Крым. Он лежит от Ростова-на-Дону в России через временно оккупированный Донецк, Мариуполь, Бердянск и Мелитополь. Это сообщение нужно Москве для обеспечения Крыма, ведь после атак на Керченский мост этот маршрут считается ненадежным.

"Деблокада Херсона позволит рассчитывать на определенные действия по блокированию коридора в Крым", – считает советник ОП Михаил Подоляк.

Второй этап

Когда Украина возьмёт под контроль сухопутный путь в Крым, начнется второй этап. ВСУ должны атаковать военно-морской флот РФ с помощью морских беспилотников, не давая оккупантам обеспечить снабжение полуострова морем. Украина хочет перекрыть воздушный путь, уничтожив аэропорты ракетами большой дальности. Как только остров будет изолирован, украинская армия должна уничтожить военные базы. По словам Михаила Подоляка, это приведет к деморализации российской армии и паники населения, что заставит россиян уйти с полуострова.

Третий этап

Когда фаза изоляции и изгнания закончится, наступит третий этап, являющийся фактическим освобождением Крыма. За это отвечает специальный представитель президента Украины в Крыму Тамила Ташева. Она предложила план, как должна проходить реинтеграция полуострова с территорией Украины. Где основная идея вокруг дерусификации, подобной денацификации Германии после Второй мировой войны. По ее плану россияне должны покинуть Крым.

"Россияне в Крыму являются соучастниками преступления колонизации", — говорит Ташева и добавляет, что в противном случае они окажутся перед Международным уголовным судом.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что американский генерал назвал оружие, которое сделает Крым непригодным для российских сил.

Также "Комментарии" писали, что военный ВСУ Евгений Карась назвал дату, когда Украина освободит Крым.