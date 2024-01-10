Как Украина упустила лучший шанс, чтобы выиграть войну: почему это произошло

Главный корреспондент The Wall Street Journal Ярослав Трофимов, имеющий украинское происхождение, в одной из частей книги "Наши враги исчезнут: российское вторжение и война за независимость Украины" высказал свое предположение, как Украина упустила лучший шанс, чтобы одержать скорую победу в войне против России.



У Украины были шансы на победу над Россией в 2022 году. Фото из открытых источников

После вторжения России большинство американских и европейских политиков не давали никаких шансов Украине. А Путин в своей речи пригрозил серьезными последствиями и "красными линиями" для Запада, в случае попыток помочь Украине. По словам Трофимова, такие угрозы сработали. Несмотря на то, что Запад вдохновился устойчивостью Украины и начал отправлять некоторую западную технику, однако запросы на танки, системы ПВО, самолеты и бронированные машины были отклонены в первые месяцы.

Впоследствии украинские войска отразили основное нашествие россиян и начали готовить контрнаступление, а Путин отказался от мобилизации. Залужный и Зеленский планировали провести атаку на Запорожскую область, чтобы отрезать сухопутный коридор РФ в Крым. Генерал Залужный просил 90 гаубиц и необходимых боеприпасов для такой операции.

Ярослав Трофимов говорит, что это была не большая просьба, однако западные союзники считали, что Украина не готова к такой атаке и настояли на более простом варианте – освободить Херсон. Несмотря на несогласие Залужного, Украина не могла организовать атаку без западного оружия, поэтому совершила наступление на Херсон и Харьков.

После удачных действий Украины и освобождения территорий в Херсонской и Харьковской области Путин пригрозил ядерным оружием и объявил о мобилизации. В США выделили три причины, по которым Путин может применить ядерное оружие – потеря Крыма, нападение на Россию и тотальную победу Украины на поле боя. Трофимов объясняет, что осенью 2022 года Россия была на грани развала, однако Запад реагировал на слова Путина и не послал большей помощи Украине для победы и окончания войны.

"Лучший шанс для четкой и быстрой украинской победы исчез", — пишет Трофимов и добавляет, что "вся техника, которую Украина выпрашивала в 2022 году — танки "Леопард" и "Абрамс", "Брэдли" и "Страйкеры" и батареи "Патриот" " — в конце концов были предоставлены в следующем году, но к тому времени это была другая война".

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что экс-директор ЦРУ назвал следующие страны, с которыми Россия хочет начать войну.

Также "Комментарии" писали, что россияне массово повторили ошибку украинцев во время атаки танками.