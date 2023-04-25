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Как российские войска будут вести себя во время контрнаступления ВСУ, - эксперт

Враг панически боится каких-либо наступательных действий со стороны украинской армии, поэтому захватчики могут прибегнуть к очередному террору украинцев

25 апреля 2023, 13:40
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Автор:

Белоокая Ира

Об этом в Телеэфире рассказал военно-политический обозреватель группы "Информационное сопротивление" Александр Коваленко, пишут "Комментарии".

Как российские войска будут вести себя во время контрнаступления ВСУ, - эксперт

Чего ожидать от захватчиков во время контрнаступления

Речь идет о массированных ракетных ударах по мирным городам, во время контрнаступления. По мнению эксперта, уже скоро враг начнет реагировать на будущую опасность. Однако, пока начать террор, россияне не могут — из-за нехватки вооружения.


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"Накапливать до осени — это фактически еще 4-5 месяцев, а если мы говорим о контрнаступлении, то все его ждем весной", — сказал Коваленко.

В то же время количество ракет, которое захватчики могут выпустить по Украине, меньше того количества, которое враг может собрать за 5 месяцев.

Коваленко также отметил: если контрнаступление ВСУ будет удачным и будет происходить динамическое освобождение украинских территорий, враг будет убегать подальше от опасности.

Но как будет вести себя российское командование – в принципе, трудно спрогнозировать. Может случиться и то, что "сверху" отдадут приказ о запуске ракет по Украине.

"Это может быть какая-то паническая рефлексия, но с минимальным эффектом", — добавил эксперт.

Но ждать каких-то новых шагов от россиян – не стоит. Ничего другого, кроме уже известных нам методов, захватчики не применят.

Речь шла на портале "Комментарии" и о, — "Это будет вызовом" : Зеленский сделал громкое заявление Глава украинского государства Владимир Зеленский заговорил о полноценном возвращении детей за школьные парты.

Напомним, "Комментарии" писали, — на 640% больше, по сравнению с предыдущим годом: анализ военных расходов в Украине в 2022 году. Результатами изучения военных расходов разных стран и новых рекордов в этом русле поделились в Стокгольмском институте исследования проблем мира (SIPRI).






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