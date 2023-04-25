Как российские войска будут вести себя во время контрнаступления ВСУ, - эксперт

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Белоокая Ира
Об этом в Телеэфире рассказал военно-политический обозреватель группы "Информационное сопротивление" Александр Коваленко, пишут "Комментарии".
Чего ожидать от захватчиков во время контрнаступления
Речь идет о массированных ракетных ударах по мирным городам, во время контрнаступления. По мнению эксперта, уже скоро враг начнет реагировать на будущую опасность. Однако, пока начать террор, россияне не могут — из-за нехватки вооружения.
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В то же время количество ракет, которое захватчики могут выпустить по Украине, меньше того количества, которое враг может собрать за 5 месяцев.
Коваленко также отметил: если контрнаступление ВСУ будет удачным и будет происходить динамическое освобождение украинских территорий, враг будет убегать подальше от опасности.
Но как будет вести себя российское командование – в принципе, трудно спрогнозировать. Может случиться и то, что "сверху" отдадут приказ о запуске ракет по Украине.
Но ждать каких-то новых шагов от россиян – не стоит. Ничего другого, кроме уже известных нам методов, захватчики не применят.
Речь шла на портале "Комментарии" и о, — "Это будет вызовом" : Зеленский сделал громкое заявление Глава украинского государства Владимир Зеленский заговорил о полноценном возвращении детей за школьные парты.
Напомним, "Комментарии" писали, — на 640% больше, по сравнению с предыдущим годом: анализ военных расходов в Украине в 2022 году. Результатами изучения военных расходов разных стран и новых рекордов в этом русле поделились в Стокгольмском институте исследования проблем мира (SIPRI).
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retert
25 апреля 2023, 12:51
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