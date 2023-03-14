Как проводят обучение украинских штурмовиков (ВИДЕО)

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Моесеенко Валентина
обучение украинских штурмовиков
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По инициативе Командования Объединенных Сил ВС Украины с подразделениями, защищающими Северную операционную зону, провели комплексные занятия по тактической и психологической подготовке. Образование состоялось для отработки у военнослужащих навыков выполнения штурмовых действий в составе подразделения в условиях, максимально приближенных к боевым действиям, пишут "Комментарии".
По словам командующего Объединенными Силами ВС Украины генерал-лейтенанта Сергея Наева, эти занятия предусматривают отработку у военнослужащих психологической устойчивости к различным эффектам боя, в том числе взрывам, вспышкам, любым шумам, крикам и тому подобное.
Командующий также отметил, что это не новая полоса: такие же используют в десантно-штурмовых подразделениях, подразделениях Сил территориальной обороны и механизированных подразделениях. Самое главное в такой полосе – это отработка устойчивости у военнослужащих, желание прибыть к финишу всей группой и выполнить поставленную задачу.
По словам командующего, дождь, вода, грязь – все это присуще современному бою. И военнослужащий должен быть полностью готов к действиям в таких условиях. В этом и состоит главный смысл этой подготовки.
"Комментарии" также писали о том, что формируемых сейчас украинских защитников из "Гвардии наступления" будут тренировать от двух до четырех месяцев. Также будут параллельно решаться вопросы материально-технического обеспечения новых бригад.
Как сообщал портал "Комментарии", военные инструкторы Британии рассчитывают начать обучение для первой группы украинских пилотов уже этой весной.
Читайте на портале "Комментарии" — сколько необходимо времени для обучения мобилизованных перед отправкой в зону боевых действий.
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