Как проводят обучение украинских штурмовиков (ВИДЕО)

обучение украинских штурмовиков





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По инициативе Командования Объединенных Сил ВС Украины с подразделениями, защищающими Северную операционную зону, провели комплексные занятия по тактической и психологической подготовке. Образование состоялось для отработки у военнослужащих навыков выполнения штурмовых действий в составе подразделения в условиях, максимально приближенных к боевым действиям, пишут "Комментарии".



По словам командующего Объединенными Силами ВС Украины генерал-лейтенанта Сергея Наева, эти занятия предусматривают отработку у военнослужащих психологической устойчивости к различным эффектам боя, в том числе взрывам, вспышкам, любым шумам, крикам и тому подобное.

"Полоса препятствий, преодолеваемая военнослужащими, максимально насыщена разными элементами, требующими от воинов физической выносливости, тактической и психологической подготовки. Сложно в учебе – легче будет в бою. Конечно, мы не воспроизведем все происходящее на поле боя, но максимально приблизим и подготовим наших военнослужащих", – подчеркнул генерал-лейтенант.

Командующий также отметил, что это не новая полоса: такие же используют в десантно-штурмовых подразделениях, подразделениях Сил территориальной обороны и механизированных подразделениях. Самое главное в такой полосе – это отработка устойчивости у военнослужащих, желание прибыть к финишу всей группой и выполнить поставленную задачу.

"Для того чтобы быть психологически готовыми к ведению современного боя, нужно качественно готовиться. Бойцы должны соответственно реагировать на взрывы и стрельбу, тогда как командир – быстро принимать решения и вести за собой людей", – подчеркнул Сергей Наев.

По словам командующего, дождь, вода, грязь – все это присуще современному бою. И военнослужащий должен быть полностью готов к действиям в таких условиях. В этом и состоит главный смысл этой подготовки.

"Пока ситуация разрешает, в Северной операционной зоне продолжаются мероприятия по подготовке войск. Также готовятся командиры, штабы. Кроме того, мы продолжаем минировать государственную границу Украины, создавать новые оборонные рубежи и позиции. Все это необходимо для того, чтобы укрепить нашу оборону", – заметил генерал-лейтенант Сергей Наев.

"Комментарии" также писали о том, что формируемых сейчас украинских защитников из "Гвардии наступления" будут тренировать от двух до четырех месяцев. Также будут параллельно решаться вопросы материально-технического обеспечения новых бригад.



Как сообщал портал "Комментарии", военные инструкторы Британии рассчитывают начать обучение для первой группы украинских пилотов уже этой весной.

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