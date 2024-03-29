Как побороть страх украинцев перед мобилизацией: советы офицера ВСУ

Чтобы граждане Украины перестали бояться мобилизации, процесс военной подготовки должен начинаться до призыва в армию, считает заместитель командира Третьей штурмовой бригады, майор ВСУ Максим Жорин.

Украинцы боятся мобилизации. Фото из открытых источников

По словам офицера ВСУ, люди боятся идти в армию, поскольку не уверенны в системе отбора, подготовке, распределении задач, а истерия вокруг мобилизации создала кучу стереотипов и несуществующих опасностей, из-за которых люди стали бояться еще больше.

"Постоянно повторяю, что процесс подготовки не должен начинаться с момента попадания в армию. Подготовка должна проводиться для всего гражданского населения, потому что мы живем в войне. В таких условиях каждый должен быть подготовлен и обучен. На этапе подготовки мы сможем побороть часть страхов перед войском и службой. Также нам наконец-то нужен нормальный учет, чтобы страна могла мобилизовать тех, кого нужно, а не тех, кого удалось поймать. Людей нужно применять в соответствии с их возможностями и знаниями", — подчеркнул Максим Жорин.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что РФ целенаправленно терроризирует мирные украинские города ракетными обстрелами и ударами беспилотниками и запугивает украинцев, распространяя вымышленные фейки, чтобы заставить Украину капитулировать перед российской армией. Отказ Украины от продолжения борьбы – ключевая цель российского диктаторского режима Владимира Путина, убежден глава Офиса президента Андрей Ермак. Украинским властям известны все планы России, а потому они обязательно провалятся.

Кроме того, портал "Комментарии" рассказывал, что российские кафиры продолжают наступательные действия на Авдеевском направлении в Донецкой области, пытаясь обнаружить слабые места в украинской обороне, сообщил заместитель командира Третьей штурмовой бригады, майор ВСУ Максим Жорин. По словам офицера ВСУ, ежедневно россияне также совершают атаки в районе населенного пункта Бердичи.

