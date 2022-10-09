Как отреагировали в Киеве и Москве на подрыв Крымского моста – что стоит ждать дальше

Сутки спустя после подрыва Крымского моста. Как оцениваете заявления украинской и российской сторон по этому поводу? Как события могут развиваться дальше? Издание "Комментарии" с этими вопросами обратилось к экспертам.

Крымский мост. Фото: из открытых источников

Спустя сутки история с Крымским мостом показала, что маховик репрессий будет в России раскручиваться еще больше

Руководитель политико-правовых программ в Украинском центре общественного развития Игорь Рейтерович считает, что в РФ ключевым трендом остается растерянность.

"Они так и не сформировали для себя ответа на два принципиальных вопроса. Во-первых – что это на самом деле было (подрыв машины или всё же ракетный удар)? Во-вторых – как на это реагировать, как отвечать? Вся истерика, которая была вчера и продолжается сегодня у российских пропагандистов, показывает, что у них нет понимания, как реагировать на удар по Крымскому мосту. Ну, понятно, кроме обстрелов украинских городов и инфраструктуры", – отмечает эксперт.

По его словам, символизм подрыва Крымского моста нанес колоссальный урон российской власти в целом и Путину в частности. Его опять начинают "покусывать" и критиковать более радикально настроенные личности, которые считают, что Россия неправильно воюет.

"Кроме того, – продолжает Игорь Рейтерович, – спустя сутки история с Крымским мостом показала, что маховик репрессий будет в России раскручиваться еще больше. Там будут искать и публично карать виновных или назначенных на эту роль. Не просто тасовать генералов и силовиков, как ранее, а реально привлекать кого-то к ответственности. Даже если они не виноваты. Общество требует жертв. Украина на эту роль не подходит – мы и так жертва агрессии, причем наши ВСУ знатно дают оккупантам по зубам. А потому пойдет поиск "козлов отпущения" внутри РФ. Что усилит внутренние противоречия, внутреннюю борьбу, которая и так есть в российской власти. Что, безусловно, на руку Украине".

Эксперт считает, что украинская позиция должна быть такой, какой она стала ближе к вчерашнему вечеру. А именно – минимум комментариев касательно возможной причастности Украины к происшедшему с Крымским мостом. Максимум – раскрутки истории касательно внутренних "тёрок" среди российских силовиков и спецслужб.

"Это правильный тренд, – уверен Игорь Рейтерович. – И потому, что это одна из возможных версий происшедшего. И потому, что это в любом случае бьет по монолитности российского режима, заставляя искать врагов внутри, а не во вне. Понятно, что в РФ будут недовольные, они это недовольство станут выплескивать, в значительной мере расшатывая режим Путина. Так что информационную накачку в данном направлении надо продолжать".

Позиция наших спецслужб и Минобороны касательно удара по Крымскому мосту должна быть, по мнению эксперта, очень простой – максимум иронии, сарказма, но без какой-либо привязки Украины к случившемуся.

"Мне кажется, и президент в вечернем обращении неплохо справился с этим, и заявления СБУ и МО по этому поводу были выдержаны в нужной тональности. Никто на себя ответственность за случившееся не берет, но все этому радуются и подчеркивают, что дальше будет – больше. Спустя сутки раунд информационно-психологического противостояния Украина однозначно выиграла, – констатирует Игорь Рейтерович. – Будем надеяться, что эта тенденция продолжится".

Есть сомнения что путлер просто проглотит такую "пощечину", он захочет мести

Политолог Дмитрий Воронков акцентирует, что удар по Крымскому мосту был вопросом времени.

"Возможно наши таким образом, ударив по мосту на следующие сутки после для рождения путлера, ответили символизмом на путинский символизм. А возможно – просто появилось удобное "окно". Что касается способа. Оккупанты говорят о подорванном грузовике. Может и так. Но если рассуждать логически, то такой метод украинские спецы могли использовать и гораздо раньше. Потому мне кажется сомнительным такой сценарий. Он скорее удобен для России. Сказать, что опять неудачно покурили, – глупо, а признать, что их ПВО пропустила ракету или беспилотник – стыдно. А вот сценарий диверсии для РФ несет наименьшие репутационные риски", – поясняет эксперт.

По его мнению, удар мог нанести украинский беспилотник. Или ATACMS (MGM-140 ATACMS – американский оперативно-тактический ракетный комплекс производства Lockheed Martin с баллистической ракетой малой дальности), которые, похоже, у Украины уже есть в ограниченном количестве. И они должны были стать сюрпризом для противника.

"Для таких повреждений одного попадания, вероятно, было бы мало. А вот удар по составу со взрывоопасным содержимым, что существенно усиливает детонацию, выглядит наиболее реалистичным (а главное – грамотным) сценарием, – считает Дмитрий Воронков. – У меня есть сомнения что путлер просто проглотит такую "пощечину". Он захочет мести. Вряд ли будет ядерный удар, но усиление ракетных обстрелов, в том числе целенаправленные удары по скоплению мирного населения, вполне вероятны".

Крымский мост, подчеркивает политолог, для РФ важен как символ, прежде всего оккупационной успешности. Но и логистически это важнейший объект. Так что, уверен эксперт, его восстановят быстро.

"Справедливости ради стоит признать, что Крымский мост – это не Антоновский. Т.е., он не находится в зоне огневого контроля ВСУ. Безусловно, происшедшее – это успех, но не контроль. Впрочем, думаю, это только начало, Крымский мост еще увидит не один прилет, но в силу его защищенности российскими ПВО это не будет простой задачей, – поясняет Дмитрий Воронков. – Тем более что теперь РФ, наверняка, предпримет какие-то дополнительные меры защиты. Тем не менее, я думаю, мы увидели хорошую демонстрацию того, что инициатива на стороне Украины".

Любое повреждение Крымского моста приводит к проблемам с обеспечением российских войск на юге Украины

По словам магистра государственного управления, политолога, социолога Владимира Воли, у Украина и РФ есть разные версии того, как произошел подрыв моста и кто за этим стоит.

"С украинской стороны в первой половине дня от некоторых представителей власти и ряда блогеров были намеки, что это — дело наших спецслужб. Потом стала превалировать реакция, что подрыв моста могли осуществить российские спецслужбы, пытающиеся добиться неких своих целей. Из России звучали мнения о причастности украинских спецслужб. Но официальная позиция в итоге свелась к тому, что надо провести расследование", – отмечает эксперт.

При этом, продолжает он, в Украине и в РФ сошлись во мнении, что взрыв – умышленное действие.

"Думаю, что РФ сейчас попытается взвесить все политически моменты, подведя расследование под наиболее выгодный для Кремля результат. Так что тут будут превалировать соображения политической целесообразности", – прогнозирует Владимир Воля.

Пока, отмечает он, известно, грузовик ехал со стороны Краснодарского края, с Тамани. И ряд моментов указывают на то, что в происшедшем была задействована группа россиян. Те, кто пропустил грузовик на мост, кто синхронизировал время взрыва с остановкой состава с цистернами на соседнем — железнодорожном — мосту. То есть, явно была координация действий.

"Это явно диверсия. Но стоят за ней россияне. Возможно, с координацией с СБУ. Но исполнителями и координаторами были именно граждане РФ, – подчеркивает эксперт. – Силовики, служащие жд-компании, а также компании, обслуживающие мост".

Владимир Воля считает, что если российские власти захотят эскалации, то они подхватят версию о том, что удар по мосту нанесли украинские спецслужбы, что это теракт, что в Киеве сидит террористическое руководство.

"Так Кремль может попытаться перебить меседжи Украины о необходимости признать РФ государством-террористом или спонсором терроризма, – поясняет политолог. – Тезис о том, что в Украине – террористическая власть, Москва может использовать для оправдания применения против нашей страны оружия массового поражения. Сценарий реалистичный, но не обязательно вероятный".

Эксперт акцентирует, что любое повреждение Крымского моста приводит к проблемам с обеспечением российских войск, которые оккупировали Херсонскую и Запорожскую области. Ухудшение их снабжения может ускорить обвал обороны захватчиков на тех направлениях.

"Кроме того, мы видим психологический эффект происшедшего. Защита Крымского моста не гарантирована, соответственно и контроль РФ над южными регионами Украины, а также над Крымом – выглядит не таким и железным", – констатирует Владимир Воля.

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