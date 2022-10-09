Президент отреагировал на теракт россиян в Запорожье, где погибли 12 человек

Президент Украины Владимир Зеленский подчеркнул, что россиян, виновных в теракте в Запорожье 9 октября, в результате которого погибли 12 человек, ждет наказание. Как передает портал "Комментарии", об этом президент Украины Владимир Зеленский заявил у себя в Telegram.

Обстрел Запорожья. Фото: ГСЧС

"Опять Запорожье. Опять беспощадные удары по мирным людям. В жилые дома, просто посреди ночи. Уже сейчас известно о 12 погибших. 49 пострадавших в больнице, из них 6 детей. Абсолютная подлость. Абсолютное зло", – заявил Владимир Зеленский.

Российский оккупантов глава государства назвал нелюдями и террористами, заявив, что придется отвечать не только исполнителям, но и тем, кто отдал этот приказ. Всем этим людям придется отвечать, как перед законом, так и перед людьми.

Стоит отметить, что в ночь на 9 октября Россия совершила атаку по Запорожью, выпустив десяток ракет.

Читайте также на портале "Комментарии" — после того, как 7 октября Верховная Рада Украины обратилась к международному сообществу по осуждению оккупации Россией Северных территорий Японии (Курильских островов), президент Владимир Зеленский подписал еще и указ. В нем Украина признала спорные между РФ и Японией острова – японской территорией. По мнению Зеленского, такое решение является справедливым историческим и юридически безупречным. Он также призвал освобождать от российской оккупации все земли, которые агрессор считает своими. Как оцениваете такой ход украинской власти? Как события могут развиваться дальше? Портал "Комментарии" с этими вопросами обратился к экспертам.





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