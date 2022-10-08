Освободить от российской оккупации не только украинские земли – к чему может привести призыв Киева

После того, как 7 октября Верховная Рада Украины обратилась к международному сообществу по осуждению оккупации Россией Северных территорий Японии (Курильских островов), президент Владимир Зеленский подписал еще и указ. В нем Украина признала спорные между РФ и Японией острова – японской территорией. По мнению Зеленского, такое решение является справедливым историческим и юридически безупречным. Он также призвал освобождать от российской оккупации все земли, которые агрессор считает своими. Как оцениваете такой ход украинской власти? Как события могут развиваться дальше? Портал "Комментарии" с этими вопросами обратился к экспертам.

Владимир Зеленский. Фото - сайт Офиса президента Украины

Начало дипломатической фрагментации РФ уже есть

Глава Института публичной политики и консалтинга (ИНПОЛИТ), политический консультант Сергей Быков рассуждает так:

"Признание северных японских островов оккупированными Россией – это один из шагов дипломатической фрагментации РФ. Фактически, все ее территории являются, в то или иное время, завоёванными землями. Поэтому мы можем очень далеко зайти в этом вопросе. Вспомним даже территориальные завоевания части Балтии (Выборг, Ладожское озеро и т.д.). Эти территории по праву принадлежат финнам".

Завершение российско-украинской войны, по мнению Сергея Быкова, заново поднимет градус дискуссии о восстановлении территориальной целостности государств, которые пострадали от российских агрессий.

Когда Россия ослабнет, ее тогда начнут рвать – и внутри, и снаружи

Политтехнолог, соучредитель Агентства моделирования ситуаций, историк Алексей Голобуцкий считает, что такой ход украинской власти имеет больше пиар-составляющую.

"Понятно, что для японцев подобные действия Украины приятны. Курилы для них – больная тема. Напомню, что у России с Японией до сих пор нет мирного соглашения. И формально Япония может претендовать на возвращение своих территорий. С Китаем тоже – давняя история, еще до Второй мировой. И когда РФ ослабнет, когда будет произведена ее денуклеаризация (ядерное разоружение), китайцы вполне могут вернуть себе юг Сибири, а японцы – не только Курилы, но и часть Сахалина. Немало есть территорий, ранее захваченных Россией, на возврат которых готовы будут претендовать разные страны", – поясняет эксперт.

Кстати, Калининград – не факт, что к таковым относится, считает он.

"Я был там – это свалка по сравнению с нынешней Германией. И вряд ли она захочет возвращать этот загаженный русскими клочок земли, – поясняет Алексей Голобуцкий. – После Второй мировой были установлены уже новые границы. И тот же Калининград перешел к СССР (а потом его правопреемнице – РФ). Причем, Восточная Пруссия была передана не только Советскому Союзу. Тогда и поляки хороший кус получили".

В любом случае, продолжает эксперт, вопрос переустройства будет поставлен по полной программе лишь после того, как Россия ослабнет.

"Ее тогда начнут рвать – и внутри, и снаружи. Ну, а с распадом РФ, если это произойдет, будет пересмотрено всё международное право, международная политика, – прогнозирует Алексей Голобуцкий. – По поводу России, скорее всего, состоятся договоренности крупнейших стран мира и ее соседей. Включая Украину, у которой после войны будут свои демографические, экономические и прочие проблемы. Нужна ли нам будет в такой ситуации та же Кубань с ее промытыми роспропагандой мозгами?".

Япония, как и другие страны, имеющие территориальные споры с РФ, будут ожидать изменения международной конъюнктуры

Ассоциированный аналитик Фонда "Демократические инициативы" имени Илька Кучерива, эксперт по Восточной Азии Алексей Живора положительно воспринимает такое решение украинской власти. По его мнению, оно сблизит Киев и Токио.

"Это решение скорее о солидарности. Можно рассчитывать на увеличение гуманитарной и финансовой помощи со стороны Японии, но военная поддержка в любом виде исключена", – отмечает аналитик.

Практически исключено, считает он, также использование Японией военных методов для возвращения своих территорий.

"Ни общество, ни политическое руководство не готовы к таким шагам, – говорит Алексей Живора. – Следует отметить, что после Второй мировой даже разговоры о переименовании Сил самообороны (официального названия вооруженных сил) в полноценную армию вызывает ожесточенные дебаты".

Эксперт предполагает, что Япония, как и другие страны, имеющие территориальные споры с РФ, будут ожидать изменения международной конъюнктуры (а именно – распада России), чтобы вернуть утраченные территории. И для них Украина в целом и ВСУ, в частности, здесь – крупнейшие союзники.

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