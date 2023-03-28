Как остановить рашистское «кровавое домино»

На международной арене РФ продолжает периодически продвигать свою идею о мирных переговорах для "дипломатического урегулирования конфликта", в параллельно Кремль устами когда-то президента России Медведева озвучивает посыл о захвате Киева и Львова. Об этом сообщает портал "Комментарии" со ссылкой на Центр стратегических коммуникаций.



Жизнь людей для Кремля стала разменной монетой

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"Вместо мира годами путинизм перепрограммировал людей, насаждая антигуманное мировоззрение человеко ненависти с которыми всячески нужно бороться. Сейчас токсическое и разрушительное влияние рашистсткой пропаганды понимают уже многие страны. путинизм следует архаические практики старой московии – и на протяжении многих веков захватывала разные страны и народы и отправляла их воевать за имперские амбиции, ведь кремлевские власти отроду презирали людей, лишь использовали народ как расходный материал", — говорится в исследовании.

По некоторым оценкам, больше 2 млн людей проживало в оккупированном Россией Донбассе перед полномасштабной войной, что началась в 2022 году. Оккупационная власть дает статистику о 2,3 млн жителей в Крыму на момент его аннексии. Все эти люди стали мобилизационным "мясом" для совершения одного из огромнейших преступлений ХХІ ст. – стремлению стереть Украину как государство, украинский народ и его культуру под лозунгом мнимой денацификации.

В прошлом, 2022 году, армия РФ захватила некоторые территории, где мирно проживало еще несколько миллионов человек. Где-то лишь половину из них удалось освободить в рамках деоккупации. Остальных людей идеологи страны-террористки использует как очередной военный резерв для очередного нападения против Украины.

"Все, что сегодня нужно Москве – это политическое закрепление статус-кво на фронте и время на подготовку, выторгованное мирными переговорами или перемирием. Прекратить в корне это кровавое домино можно лишь освободив украинские территории и проживающих там людей. В ином же случае, если путинизм не получит наказание за зверские убийства и вооруженный захват мирных территорий независимых стран, то Кремль продолжит новые агрессии", — говорят в Центре стратегических коммуникаций.

Как писали ранее, тема войны между Россией и Украиной будет одной из главных на втором саммите "За демократию". Саммит будет производить предложения, реализуемые различными международными организациями и отдельными государствами.

Речь шла на портале "Комментарии" и о том, что у рашистов новая ИПСО: врут о сдаче в плен украинских военных.

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