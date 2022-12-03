Как обогреть комнату без света и отопления: уникальный лайфхак за 20 гривен

Из-за регулярных обстрелов со стороны РФ нашей энергетической инфраструктуры украинцев ждет непростая зима. Уже сегодня во многих квартирах постоянно отключается свет и отопление. В современных реалиях людям приходится часами сидеть в темноте и в буквальном смысле слова постепенно замерзать

Холодно/ Фото из открытых источников

Если у вас в жилище есть газовая плита, то мы предлагаем вам взять на заметку отличный лайфхак, благодаря которому можно обогреть комнату и согреться.

Для этого вам понадобится элементарное, а именно — огнеупорный кирпич. Приобрести подобный строительный материал можно приблизительно за 20 гривен. Эксперты советуют купить сразу два таких кирпича, так как от них будет исходить больше тепла и температура в комнате значительно быстрее повысится, что позволит вам согреться и почувствовать себя комфортно.

Как согреться при помощи газовой плиты и кирпича: инструкция

Вам необходимо зажечь конфорку на минимально возможный "уровень" и положить на пламя огнеупорный кирпич. Важно: кирпич обязательно необходимо положить поперек конфорки. Убедитесь, что длинная часть кирпичного блока "смотрит" на вас.

После этого постепенно увеличивайте мощность газа — кирпич будет быстрее нагреваться и отдавать накопленное тепло, повышая в помещении температуру. Постепенно раскаленный кирпич призван выполнять роль микропечи, которая обеспечит обогрев жилища.

Важно: такой метод обогрева предполагает строгое соблюдение правил безопасности. Уберите с печки и окружающих ее стен полотенца, прихватки и тряпки. Обеспечьте доступ в комнату свежего воздуха — приоткройте форточку или поставьте пластиковое окно в режим "проветривания".

Бонус

В качестве временного "обогревателя" также можно использовать обычный чайник. Налейте в него воду и поставьте на плиту. Когда вода закипит "вырывающийся" из носика пар на пару градусов повысит температуру в комнате и поможет быстрее согреться. Для этих целей можно использовать сотейник или кастрюлю.

Ранее "Комментарии" писали о том, как сделать долговечный фонарик за 30 гриве. Каждого украинца впереди ждет долгая и тяжелая зима, к которой необходимо основательно подготовиться.

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