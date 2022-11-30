Как сделать свечу длительного горения из картошки (ВИДЕО)

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Свечка из картошки/Скриншот

В современных реалиях многие украинцы начинают задумываться об альтернативных источниках освещения жилища, которые бы стоили бюджетно и служили как можно дольше.

Предлагаем вашему вниманию свечу из картофеля, которая может гореть более 6 часов кряду. Для ее изготовления нужны лишь подручные материалы, немного свободного времени и желание.

Делаем свечу из картофеля

Свеча из картофеля и растительного масла была изобретена много лет назад нашими предками. Такая самодельная "свеча" отлично подходит для того чтобы осветить жилище.

Важно: ни в коему случае не оставляйте такую "свечу" без присмотра и не разрешайте детям самостоятельно заниматься экспериментами и изготавливать подобные источники света.

Материалы:

Для изготовления свечи из картофеля вам понадобится: нож или чайная ложка, средняя картофелина, спички и растительное масло. Также заранее подготовьте подставку на которой будет стоять свеча. Это может быть металлическая крышка от банки, керамическое блюдце или же консервная банка.

Способ изготовления свечи из картофеля:

В сырой картофелине сделайте углубление при помощи ножа или чайной ложки. Можно срезать низ у клубня чтобы он устойчиво стоял в подставке.

Спички (4-5 штук) предварительно очистите от серы и хорошо вымочите их в масле. Затем установите подготовленные спички по центру картофелины и залейте углубление растительным маслом. Масло желательно брать рафинированное, так как оно не имеет запаха. Поджигайте — свеча из картофеля готова!

Ранее "Комментарии" писали о том, как сделать свечу длительного горения из подручных средств буквально за пять минут.

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