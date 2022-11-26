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Делаем свечу длительного горения за пять минут (ВИДЕО)

Нас с вами ждет долгая и тяжелая зима, к которой каждый украинец подготавливается по своему.

сегодня, 02:10
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Автор:

Анна Нестерова








Из-за массированных ракетных ударов со стороны РФ по украинской критической инфраструктуре во всех областях страны происходят регулярные веерные отключения электроэнергии. 

Делаем свечу длительного горения за пять минут (ВИДЕО)

Свеча длительного горения/Фото из открытых источников

Кроме этого, некоторые регионы вынуждены постоянно переживать экстренные многочасовые отключения света. В связи с этим нам необходимо приспосабливаться к текущим реалиям и позаботиться о том, чтобы под рукой всегда были фонарики, заряженные гаджеты и конечно же свечи.

Как сделать свечу длительного горения из подручных средств буквально за пять минут "Комментарии" расскажут далее.

Итак, вам понадобится: стеклянная банка с крышкой-закруткой, растительное масло (желательно рафинированное), вата и декор (по желанию).

Инструкция по изготовления масляной свечи:

Проделайте в крышке небольшое отверстие. Для этого можно воспользоваться дрелью или обычным строительным гвоздем. На дно банки положите декор — еловую ветку, сухоцветы, цукаты или камешки. Налейте в емкость растительное масло. Из ваты скрутите плотный жгут и протяните его в отверстие в крышке. Обрежьте верхушку у ватного жгута, закрутите банку и подожгите фитиль. Свеча длительного горения готова!

Кстати, если вы не хотите проделывать в крышке отверстие, то можно взять фольгу, сложить ее в несколько слоев и накрыть банку, как крышкой. Также, в фольге, помимо отверстия для фитиля, рекомендуется сделать несколько дополнительных дырочек, для поступления воздуха и слива масла от горящего фитиля.

Ранее "Комментарии" писали о том, что Тайсон и Холифилд выпустили конфеты с каннабисом в форме надкусанного ухаЖевательные конфеты Holy Ears содержат по 25 мг каннабиса на штуку и выпускаются в трех вкусах.




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