Делаем долговечный фонарик за 30 гривен (ВИДЕО)

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Анна Нестерова
Из-за массированных ракетных ударов со стороны РФ по украинской критической инфраструктуре во всех областях страны происходят регулярные веерные отключения электроэнергии.
Самодельный фонарик/Фото из открытых источников
Кроме этого, жители некоторых регионов Украины постоянно переживают экстренные блекауты, которые могут длиться по 4-6 часов.
В современных реалиях нам необходимо иметь дома не только стратегический запас воды и еды, но и позаботиться об альтернативных "средствах" освещения жилища.
Предлагаем вам самостоятельно сделать бюджетный фонарик практически из подручных средств, который сможет собрать даже ребенок. Стоимость такого "гаджета" составляет не более 30 гривен. Поехали!
- светодиод белый 5 мм: стоимость — 10 гривен за штуку.
- игла.
Одну батарейку достаньте из полиэтиленовой упаковки, переверните ее и верните обратно. Берете светодиод. Важно: у каждого диода есть две "ножки" — одна длиннее, а вторая короче. Длинную "ножку" вы подсоединяете к "плюсу" — это выпуклая сторона батарейки, а короткую соответственно к "минусу" — это плоская сторона батарейки.
С противоположной стороны вы просовываете иглу и упираете ее кончик в "плюс". Таким образом у вас получит своеобразный выключатель. Один такой самодельный фонарик будет достаточно хорошо освещать помещение около месяца. Если же сделать несколько подобный осветительных приборов, то у вас в доме всегда будет мягкий, приятный свет.
Подробная инструкция по изготовлению самодельного фонарика — ниже на видео.
Ранее "Комментарии" писали о том, как сделать свечу длительного горения за пять минут из подручных средств.
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