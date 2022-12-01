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Делаем долговечный фонарик за 30 гривен (ВИДЕО)

Каждого украинца впереди ждет долгая и тяжелая зима, к которой необходимо основательно подготовиться.

сегодня, 11:50
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Автор:

Анна Нестерова








Из-за массированных ракетных ударов со стороны РФ по украинской критической инфраструктуре во всех областях страны происходят регулярные веерные отключения электроэнергии.

Делаем долговечный фонарик за 30 гривен (ВИДЕО)

Самодельный фонарик/Фото из открытых источников

Кроме этого, жители некоторых регионов Украины постоянно переживают экстренные блекауты, которые могут длиться по 4-6 часов.

В современных реалиях нам необходимо иметь дома не только стратегический запас воды и еды, но и позаботиться об альтернативных "средствах" освещения жилища.

Предлагаем вам самостоятельно сделать бюджетный фонарик практически из подручных средств, который сможет собрать даже ребенок. Стоимость такого "гаджета" составляет не более 30 гривен. Поехали!

Необходимые материалы: 

- пальчиковые батарейки типа АА в пленке: стоимость — 20 гривен за 2 штуки.

- светодиод белый 5 мм: стоимость — 10 гривен за штуку.
- игла.

Инструкция по изготовлению фонарика:

Одну батарейку достаньте из полиэтиленовой упаковки, переверните ее и верните обратно. Берете светодиод. Важно: у каждого диода есть две "ножки" — одна длиннее, а вторая короче. Длинную "ножку" вы подсоединяете к "плюсу" — это выпуклая сторона батарейки, а короткую соответственно к "минусу" — это плоская сторона батарейки.

С противоположной стороны вы просовываете иглу и упираете ее кончик в "плюс". Таким образом у вас получит своеобразный выключатель. Один такой самодельный фонарик будет достаточно хорошо освещать помещение около месяца. Если же сделать несколько подобный осветительных приборов, то у вас в доме всегда будет мягкий, приятный свет.

Подробная инструкция по изготовлению самодельного фонарика — ниже на видео.

Ранее "Комментарии" писали о том, как сделать свечу длительного горения за пять минут из подручных средств.

Читайте также: Как сделать свечу длительного горения из картошки (ВИДЕО).



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