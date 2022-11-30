Что можно приготовить без света и газа: простые рецепты

Учитывая тот факт, что жители всех регионов Украины практически ежедневно подвергаются ракетным ударам со стороны РФ, то нужно быть готовыми к полному блэкауту. Кроме этого, регулярные обстрелы объектов критической инфраструктуры могут лишить украинцев всех благ цивилизации.

Готовим без света и газа/ Фото: pexels

В первую очередь, необходимо дома организовать стратегический запас еды. Обязательно приобретите продукты длительного хранения: консервы, галеты и сухари, паштеты, супы и каши быстрого приготовления, гранолу, орехи, консервированные фрукты и овощи. Также у каждого должен быть максимально большой запас питьевой воды.

Желательно также приобрести газовую горелку, которая поможет вам готовить горячую пищу прямо в жилище.

Диетология Татьяна Лакуса на своей странице в Instagram отметила, что даже при отсутствии света, газа и горячей воды вы должны стараться питаться сбалансированно и насыщать организм всеми необходимыми полезными веществами.

Для этого обязательно вводите в свой рацион следующие продукты:

В качестве перекуса и дополнительного источника макроэлементов можно использовать горчицу, мед, варенье, шоколад, цукаты, сгущенку и сушеные фрукты.



Готовим без света и газа: рецепты

Заливать нижеперечисленные крупы можно холодной водой, молоком или кефиром по желанию.

Гречневая каша: крупу заранее замочить водой комнатной температуры, молоком или кефиром и дать настояться от 5 до 10 часов.





Овсянка или овсяные хлопья: в холодной воде дать настояться 30 минут или один час; в кипятке дать настояться 20 минут.





Кускус: в холодной воде дать настояться 20-30 минут; в горячей воде дать настояться 5-10 минут.





Манная каша: залить холодной водой или молоком, накрыть и дать настояться 15-20 минут.

Перловая каша: в холодной воде дать настояться от 10 до 24 часов.

Киноа: залить холодной водой и оставить на ночь. Также все каши можно готовить в термосе. Помните: 1 час кипения на плите равен 4-5 часам настаивания в термосе. Ранее "Комментарии" писали о том, что делать, если вы застряли в лифте и нет света: инструкция. Если вы оказались запертыми в лифте из-за внезапного отключения электроэнергии, то не стоит паниковать. Мы подготовили для вас действенные советы, которые помогут пережить эту неприятность.





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