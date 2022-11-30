Что можно приготовить без света и газа: простые рецепты

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Анна Нестерова
Учитывая тот факт, что жители всех регионов Украины практически ежедневно подвергаются ракетным ударам со стороны РФ, то нужно быть готовыми к полному блэкауту. Кроме этого, регулярные обстрелы объектов критической инфраструктуры могут лишить украинцев всех благ цивилизации.
Готовим без света и газа/ Фото: pexels
В первую очередь, необходимо дома организовать стратегический запас еды. Обязательно приобретите продукты длительного хранения: консервы, галеты и сухари, паштеты, супы и каши быстрого приготовления, гранолу, орехи, консервированные фрукты и овощи. Также у каждого должен быть максимально большой запас питьевой воды.
Желательно также приобрести газовую горелку, которая поможет вам готовить горячую пищу прямо в жилище.
Диетология Татьяна Лакуса на своей странице в Instagram отметила, что даже при отсутствии света, газа и горячей воды вы должны стараться питаться сбалансированно и насыщать организм всеми необходимыми полезными веществами.
Для этого обязательно вводите в свой рацион следующие продукты:
Готовим без света и газа: рецепты
Заливать нижеперечисленные крупы можно холодной водой, молоком или кефиром по желанию.
Перловая каша: в холодной воде дать настояться от 10 до 24 часов.
Киноа: залить холодной водой и оставить на ночь.
Также все каши можно готовить в термосе. Помните: 1 час кипения на плите равен 4-5 часам настаивания в термосе.
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