Что делать, если вы застряли в лифте и нет света: инструкция

Из-за массированных ракетных ударов со стороны РФ по украинской критической инфраструктуре во всех областях страны происходят отключения электроэнергии. Иногда свет может пропадать внезапно и этот факт необходимо предвидеть.



Застрял в лифте/Фото из открытых источников

Так, если вы оказались в лифте в тот момент, когда экстренно отключили электроэнергию, то советуем вам придерживаться следующих правил.

В первую очередь, постарайтесь не поддаваться паническим атакам — изо всех сил контролируйте себя и свое поведение. Для этого глубоко вдохните носом и сделайте несколько быстрых коротких выдохов ртом. Не поддавайтесь панике! Не нажимайте хаотично на все кнопки и не бейте по дверям лифта. Помните: вы должны сохранять спокойствие.

Для начала позвоните диспетчеру и расскажите о затруднительной ситуации, в которой вы оказались. Обратите внимание на то, что практически в каждой кабине лифта весит специальная памятка с номерами телефонов диспетчеров. Данные службы работают круглосуточно. В крайнем случае вы можете позвонить главе ОСМД или ЖЭКа, а также набрать знакомых, которые смогут оповестить соответствующие службы.

Как себя вести, если вы застряли в лифте во время отключения света:

- если вам не отвечает диспетчер, то смело звоните по номеру 101 — к вам приедут направят спасателей.

- если у вас нет с собой телефона, то начинайте как можно громче кричать. Вас услышат соседи и вызовут помощь.

- если вам стало плохо, то снимите верхнюю одежд и сядьте на пол. При этом рекомендуется вытянуть ноги и закинуть руки за голову. Если у вас есть вода, то ее следует пить мелкими глотками.

- после приезда аварийной бригады не импровизируйте и строго соблюдайте все их рекомендации.

Важно! Если вы живете в многоэтажном доме и ежедневно пользуетесь лифтом, то подготовьте "экстренный" бокс, который всегда берите с собой. В нем должны быть вода, фонарик, небольшой перекус, сухие и влажные салфетки, крепкие пакеты для мусора или памперсы для взрослых, успокоительное.

Главное правило: быть спокойным и не паниковать. Помните, что помощь в любом случай подоспеет.

Ранее "Комментарии" писали о том, как сделать свечу длительного горения за пять минут. Нас с вами ждет долгая и тяжелая зима, к которой каждый украинец подготавливается по своему.





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