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Как можно эффективно "разнести" российские Ка-52 – чего ждет Украина

Задача Ка-52 - прежде всего борьба с наземными целями

сегодня, 11:05
Автор:
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Кравцев Сергей
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Британская разведка сообщила, что войска страны-агрессора, которые стоят на юге Украины, усилились за счет дополнительной переброски на аэродром Бердянска дополнительных ударных вертолетов. Почему Россия усиливается свою авиацию? Чем отвечает Украина во время контрнаступления? Издание "Комментарии" решило проанализировать эти темы через мнения экспертов.

Как можно эффективно "разнести" российские Ка-52 – чего ждет Украина

Россияне вынуждены применять ударные вертолеты на юге Украины. Фото: ua.depositphotos.com

В качестве артиллерии стали выступать ударные вертолеты РФ, которые методом кабрирования обстреливали позиции Сил обороны Украины

Военно-политический обозреватель Александр Коваленко у себя в Телеграмм отметил, что оккупанты на юге Украины испытывают критический дефицит артиллерии, а потому вынуждены применять ударные вертолеты, которым все чаще и чаще приходится сближаться с линией фронта, где не только местами присутствует охват ПВО Украины, но и мобильные группы с ПЗРК.


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Александр Коваленко отметил, в мае у российских захватнических войск было рекордное количество уничтоженной артиллерии – 553 единиц. За первую половину июня уже потеряно страной-агрессором – 373 единиц. 

"Россияне за полтора месяца потеряли, как никогда ранее, огромное количество стволов, без которых они не то что наступать, даже оборонятся не могут. Разумеется, им срочно нужна компенсация потерь, обеспечить которую расконсервацией и хромой логистикой невозможно. А потому в ход вступают вертолеты", — заявил эксперт.

По его словам, похожая схема работала на правом берегу Херсонской области, когда ВСУ уничтожали артиллерию РФ в режиме нон-стоп, а логистика не позволяла компенсировать потери. Тогда россияне тоже активно начали использовать ударные вертолеты. 

Российский вертолет Ка-52 — довольно современный, но есть момент: его можно сбить с помощью ПЗРК

Военный эксперт Павел Нарожный в эфире общенационального телемарафона заявил, что российский вертолет Ка-52 – довольно современный, но есть момент: его можно сбить с помощью ПЗРК и современных средств ПВО.

"Если бы у нас в руках были F-16, то это была бы просто стрельба по мишеням", — заявил эксперт.

Он добавил, что задача Ка-52 — борьба с наземными целями прежде всего, это уничтожение живой силы и бронетехники. Этот вертолет не сможет воевать против истребителя, это не его задача.

"Почему мы не бьем по ним (Ред. – Ка-52) в Бердянске? Ну, я думаю, всему свое время", — прокомментировал Нарожный.

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