Как компании США могут помогать РФ с обстрелом объектов в Украине: объяснение Буданова

Рубрики
МЕНЮ
Кравцев Сергей
Руководитель Главного управления разведки Украины (ГУР) Кирилл Буданов не исключил, что Россия могла покупать спутниковые снимки объектов в Украине у американских компаний. Как передает портал "Комментарии", об этом глава украинской разведки сообщил в интервью "Суспильне".
Кирилл Буданов. Фото: из открытых источников
По словам Буданова, это чисто коммерческая услуга.
Стоит отметить, ранее издание The Atlantic написало, что дальние удары России с помощью крылатых ракет, вероятно, наносятся с использованием спутниковых изображений, предоставленных американскими компаниями.
По словам военного источника, которого цитируют в статье, "последовательность ясна" — спутник делает снимки места, а через несколько дней или недель приземляется ракета. Иногда затем отправляется другой спутник для получения дополнительных изображений, возможно, для проверки степени ущерба.
Также в статье приводятся несколько примеров, когда запрос снимков объектов в Украине совпадал с ударами по ним.
Так, спутниковые снимки также предшествовали ударам в городских районах — во Львове незадолго до 26 марта 2022 года кто-то поручил спутнику осмотреть завод по производству военной брони.
Читайте также на портале "Комментарии" — над Киевом сбили три десятка ракет: есть ли "прилеты" и что известно о пострадавших.
Обсуждения
Новости