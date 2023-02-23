Как Кирилл Буданов на радиостанциях Крыма выступал

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Моесеенко Валентина
Об изломе и вмешательстве в работу российских радиостанций на полуострове говорится в сообщении "министерства" внутренней политики, информации и связи Крыма, пишут "Комментарии".
В Крыму сломали несколько радиостанций РФ, запустив в эфир речь Буданова
Отмечается, что сразу в нескольких районах полуострова были якобы украинскими хакерами сломаны трансляции радиостанций "Спутник в Крыму" и "Вера". И вместо местных программ, которые должны быть в эфире, зазвучало обращение от имени начальника ГУР Минобороны Украины Кирилла Буданова (голосом действительно очень похожим) к украинцам, которые живут во временно оккупированном регионе.
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Ни российские, ни местные оккупационные власти, вместе с силовиками пока никак не комментировали эту ситуацию.
Как писали "Комментарии" ранее, украинский киберфронт продолжает работать и вмешиваться в вещание российских телеканалов. В начале года на одном из региональных телеканалов России показали часть разговора советника Офиса президента Украины Алексея Арестовича об экономических проблемах РФ. Предыдущие вмешательства в эфир страны-террористки власти оккупированного Крыма в основном объясняли появление украинского контента в эфире изломом, совершенным при поддержке США.
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