Как изменится мобилизация в Украине через неделю: что вызывает вопросы

Через неделю, 18 мая вступает в силу новый закон о мобилизации. Согласно ему, в частности, мужчинам в возрасте от 18 до 60 лет следует обновить в течение 60 дней свои военно-учетные данные в территориальных центрах комплектования (ТЦК). Принят также ряд других документов, направленных на усиление мобилизации и ответственности за уклонение от нее. О чем говорят данные процессы, как ситуация может развиваться дальше? Портал "Комментарии" с этим вопросом обратился к экспертам.

Мобилизация в Украине. Фото: из открытых источников

Никто системно не подходит к вопросу военного учета и мобилизации

Глава профсоюза Украинская независимая фундация юристов, глава АО "Кравец и партнеры", адвокат Ростислав Кравец поясняет:

"Что касается обновления данных. Это обязательно лишь для военнообязанных, что предусмотрено в переходных и конечных положениях соответствующего закона. То есть, именно военнообязанные должны в течение 60 дней обновить свои данные. Другой срок установлен для лиц, которые выехали на постоянное место проживания. Для них должно быть отдельное постановление Кабмина. Лица, исключенные из реестра военнообязанных, обновлять данные не обязаны".

Кроме того, продолжает эксперт, неурегулированным остается ряд вопросов.

Во-первых – что делать тем, кто находится на оккупированных территориях. Как им действовать? Даже имея возможность что-то сообщить о себе через Интернет, они подвергаются опасности, акцентирует адвокат.

Во-вторых, как поступать тем, кто недавно получил военный билет, обновил свои данные, прошел ВВК? Нужно ли им теперь опять обновлять что-то?

"Плюс – на сегодняшний день отсутствуют постановления Кабмина, которые регулировали бы вопрос обновления данных украинцами, находящимися за границей", – отмечает Ростислав Кравец.

Он также обращает внимание и на принятое пару дней назад постановление правительства, которое продлило срок подтверждения бронирования (до 7 июня) теми, у кого оно заканчивалось.

Что будет через неделю – сказать сложно. Надеюсь, сотрудники ТЦК как-то урегулируют вопроса, а Министерство обороны займется своими непосредственными обязанностями – и наладить вопросы военного учета и мобилизации". "Учитывая все эти шаги, принятые, как мне кажется, в пожарном порядке, никто, похоже, системно не подходит к вопросу военного учета и мобилизации. Всё пытаются решить, с оглядкой на возникающие проблемы. Хоть их можно было не создавать, – считает эксперт. – Посмотрим, что произойдет после 18 мая. Пока так и не появился электронный кабинет, который военнообязанные могли хотя бы протестировать. Ну, а в ТЦК, как видим, выстроились огромные очереди уже сейчас

ТЦК продолжат действовать в таком же стиле, как и ранее

Основатель социологической компании Active Group, политический эксперт Андрей Еременко уверен, что нам необходимо усиление мобилизации. Но не менее важно, акцентирует он, чтоб это было эффективно и законно. Для чего и были приняты соответствующие законодательные изменения.

а также дезертирства. И это будет бить по самой Украине. Но есть и вероятность того, что люди, не доверяющие ТЦК, начнут напрямую заключать контракты с конкретными подразделениями. И это сыграет как раз таки в пользу нашей стране", – считает эксперт. "С моей точки зрения – главная задача сейчас мобилизовать тех, кто не против воевать. Потому что от людей, которые готовы рисковать жизнью, переплывая условную Тису, лишь бы не попасть в ряд вооруженных сил, вряд ли будет много толку. Что касается дальнейшего развития событий – если мобилизацию будут проводить хватанием кого попало и отправлением куда надо, то это будет заканчиваться плохо. Мы увидим учащение случаев смертей в результате неправильно поставленного диагноза

Истина, по его мнению, окажется где-то посередине.

может дать хорошие плоды. Чем больше людей пойдет в ряды ВСУ таким путем, тем эффективнее станет наша армия. Как бы то ни было, эта волна мобилизации пройдет без общественных взрывов, позволив армии получить столь важное подкрепление", – констатирует Андрей Еременко. "Я подозреваю, что система наших ТЦК не реформируема. Поэтому они продолжат действовать в плюс-минус в таком же стиле, как и ранее. Делая ставку на количество, а не на качество. А вот массовый рекрутинг

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