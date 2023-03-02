Как Генштаб ВСУ «обувает» командование росармии

Вооруженные силы Украины продолжают сдерживать атаки армии России, нанося огромные потери противнику. Об этом в Телеэфире заявил руководитель Центра военно-правовых исследований Александр Мусиенко, пишут "Комментарии". Мотивы украинского командования — это довести российских окупантов до невозможности выполнения боевых задач, пока украинские резервы готовятся к контрнаступлению.

Генштаб ВСУ переигрывает командование российских окупантов

Украинское командование переигрывает российское: россияне думали, что втянут Украину в бои на востоке и не дадут нашим силам готовиться к контрнаступлению. Думали, что по пути огромных потерь обеспечат себе тактические успехи и пойдут дальше. Но украинские силы сдерживают это наступление”, — сказал он.

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Мусиенко отметил, что российские войска не могут активно наступать по всей линии фронта, поскольку сосредоточились на Бахмутском и частично на Угледарском направлениях. Хотя в намерениях российских окупантов было создать окружение для украинской армии. Руководитель Центра военно-правовых исследований также отметил, что ВСУ, удерживая атаки россиян сегодня, не бросают на российско-украинский фронт все свои резервы.

“Фактически не обессиливая их, а эти резервы учатся, в частности, за рубежом на технике натовского образца, готовясь к контрнаступательным действиям, когда это станет возможным. Ни разу за год полномасштабного вторжения украинские войска в окружение не попадали, за исключением Мариуполя. Но это даже не назовешь окружением. Там все-таки два месяца продолжались бои", — объяснил Александр Мусиенко.

На портале "Комментарии" говорилось, что генерал Виктор Назаров взвыл, что война России против Украины может продолжаться еще не менее одного года.

Как ранее писали "Комментарии", штурм Бахмута сопровождается информкампанией РФ. Из-за обострения битвы за Бахмут российская пропаганда пытается деморализовать украинское общество.

Читайте на портале "Комментарии" — массированных ракетных атак РФ может уже не быть.