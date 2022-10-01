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Кадырова горит из-за поражений в Украине, он настаивает на атаке ядерным оружием

Лидер Чечни разочарован от войны в Украине.

сегодня, 18:57
Автор:

Slava Kot
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Лидер Чеченской Республики Рамзан Кадыров критикует действия российских военных генералов и утверждает, что пора применить ядерное оружие. Об этом чеченец сообщает в своем Telegram канале.

Кадырова горит из-за поражений в Украине, он настаивает на атаке ядерным оружием

Рамзан Кадыров. Фото с открытых источников

Рамзан Кадыров изложил свои мысли в длинный лонгрид в Telegram канале. Там чеченский лидер рассказал о своем отношении к поражениям Российской Федерации в Украине.

Кадыров в эмоциональном тексте критикует генерала Александра Лапина, получившего героя России за оккупацию Лисичанска. Теперь же армия РФ под руководством Лапина постоянно терпит поражение от украинских войск.

Кадыров критикует все действия, которые совершает российский военный, а также взбешен на руководство, покрывающее генерала. Кроме этого лидер Чечни с грустью сообщает о том, как российская армия проиграла Изюм, а теперь уже сбегает из Лимана.

Из-за серии поражений Рамзан Кадыров предлагает применить тактическое ядерное оружие против украинского контрнаступления. Чеченец утверждает, что будто жители оккупированных и аннексированных территорий нуждаются в защите русской армии. В конце Кадыров риторически спрашивает о будущем.

Вчера парад в Изюме, сегодня флаг в Лимане, а завтра что? – задает вопрос Рамзан Кадыров.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что украинские военные вошли в Лиман. В то же время российские СМИ сообщают о выходе из украинского поселения.

Также "Комментарии" писали слова главы Луганской обладминистрации Сергея Гайдая, утверждающего, что деоккупация Лимана откроет возможность для освобождения Луганской области от российских оккупантов.



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Источник: https://t.me/RKadyrov_95/2911
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