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Кадыров снова грозится забрать Харьков и Одессу – назвал сроки завершения войны

Рамзан Кадыров заявил, что оккупанты должны забрать Одессу и Харьков и до конца года завершить "СВО"

сегодня, 12:20
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Автор:

Кравцев Сергей

Одиозный глава Чечни Рамзан Кадыров считает, что в рамках так называемой "военной спецоперации" РФ в Украине необходимо "забрать Одессу и Харьков". Как передает издание "Комментарии", такое заявление Кадыров сделал в интервью российскому пропагандистскому телеканалу "Россия 1".

Кадыров снова грозится забрать Харьков и Одессу – назвал сроки завершения войны

Рамзан Кадыров. Фото из открытых источников

Рамзан Кадыров высказал уверенность в том, что российские оккупационные войска могут дойти до Киева и забрать его, если будет приказ российского диктатора Путина.


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Также Рамзан Кадыров заверил журналистов, что до конца года все поставленные задачи в рамках "спецоперации" будут выполнены на 100%. Несмотря на то, что Кремль часто меняет поставленные задачи, Кадыров не стал уточнять, о каких задача и целях сегодня идет речь. 

"Для меня победа — уничтожить шайку с Зеленским, которая убивает наших граждан", — заявил глава Чечни.

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Также издание "Комментарии" сообщало — президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что сделан очередной санкционный шаг нашего государства против атомной отрасли государства-террориста. Своим указом он ввел в действие решение СНБО по санкциям против 200 человек, работающих на российскую "атомку". Он также подчеркнул, что наша страна делает всё, чтобы санкции против российской атомной отрасли стали частью глобальных санкций против России за войну, которую та развязала. Какова вероятность, что удастся прижать российскую "атомку"? Издание "Комментарии" с этим вопросом обратилось к экспертам.




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