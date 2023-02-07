Кадыров размечтался "денацифицировать" еще одну страну

Один из столпов путинского режима, одиозный лидер Чечни Рамзан Кадыров уже угрожает Польше "денацификацией", намекая, что эта страна станет следующей против кого Россия начнет войну после сражений с Украиной. Более того, он считает, что "бороться с сатанизмом нужно во всей Европе". Как заявил Кадыров у себя в Telegram, Польша якобы выпрашивает вооружение у США, потому что то вооружение, которое было у Варшавы, теперь находится в Украине.

Рамзан Кадыров. Фото из открытых источников

"И теперь она (Ред. — Польша) в замешательстве: а что, если после успешного окончания "СВО" Россия начнет "денацифицировать" и "демилитаризовать" следующую страну? Ведь после Украины на карте Польша! Не скрою, такое намерение лично у меня есть, и я неоднократно заявлял, что борьба с сатанизмом должна продолжаться по всей Европе и в первую очередь на территории Польши. Поэтому поляки вовремя спохватились", — заявил Кадыров.

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Скандальный лидер Чечни также заявил, что в Польше якобы и "политическая ситуация сложная". Он отметил, что в июле пройдет ежегодный Марш автономии Силезии. По его убеждению, этот регион Польши "заслужил особый независимый статус, и там крайне необходим референдум, во время которого Россия может оказать организационную помощь".

"Проси, Польша, проси у своих хозяев", — пренебрежительно подытожил Кадыров.

Скандальный "пехотинец Путина" регулярно угрожает миру войной. Недавно он разразился угрозами в адрес Европы после того, как в Дании сожгли Коран. Он заявил, что европейские страны нуждаются "очищение от сатанистов", как и Украина.



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