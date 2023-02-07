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Кадыров размечтался "денацифицировать" еще одну страну

По словам лидера Чечни, "сатанистов" якобы надо уничтожать во всей Европе, в первую очередь в Польше

сегодня, 08:20
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Автор:

Кравцев Сергей

Один из столпов путинского режима, одиозный лидер Чечни Рамзан Кадыров уже угрожает Польше "денацификацией", намекая, что эта страна станет следующей против кого Россия начнет войну после сражений с Украиной. Более того, он считает, что "бороться с сатанизмом нужно во всей Европе". Как заявил Кадыров у себя в Telegram, Польша якобы выпрашивает вооружение у США, потому что то вооружение, которое было у Варшавы, теперь находится в Украине.

Кадыров размечтался "денацифицировать" еще одну страну

Рамзан Кадыров. Фото из открытых источников

"И теперь она (Ред. — Польша) в замешательстве: а что, если после успешного окончания "СВО" Россия начнет "денацифицировать" и "демилитаризовать" следующую страну? Ведь после Украины на карте Польша! Не скрою, такое намерение лично у меня есть, и я неоднократно заявлял, что борьба с сатанизмом должна продолжаться по всей Европе и в первую очередь на территории Польши. Поэтому поляки вовремя спохватились", — заявил Кадыров.


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Скандальный лидер Чечни также заявил, что в Польше якобы и "политическая ситуация сложная". Он отметил, что в июле пройдет ежегодный Марш автономии Силезии. По его убеждению, этот регион Польши "заслужил особый независимый статус, и там крайне необходим референдум, во время которого Россия может оказать организационную помощь".

"Проси, Польша, проси у своих хозяев", — пренебрежительно подытожил Кадыров.

Скандальный "пехотинец Путина" регулярно угрожает миру войной. Недавно он разразился угрозами в адрес Европы после того, как в Дании сожгли Коран. Он заявил, что европейские страны нуждаются "очищение от сатанистов", как и Украина.

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Источник: https://t.me/RKadyrov_95/3326
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