Кадыров размечтался "денацифицировать" еще одну страну

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Кравцев Сергей
Один из столпов путинского режима, одиозный лидер Чечни Рамзан Кадыров уже угрожает Польше "денацификацией", намекая, что эта страна станет следующей против кого Россия начнет войну после сражений с Украиной. Более того, он считает, что "бороться с сатанизмом нужно во всей Европе". Как заявил Кадыров у себя в Telegram, Польша якобы выпрашивает вооружение у США, потому что то вооружение, которое было у Варшавы, теперь находится в Украине.
Рамзан Кадыров. Фото из открытых источников
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Скандальный лидер Чечни также заявил, что в Польше якобы и "политическая ситуация сложная". Он отметил, что в июле пройдет ежегодный Марш автономии Силезии. По его убеждению, этот регион Польши "заслужил особый независимый статус, и там крайне необходим референдум, во время которого Россия может оказать организационную помощь".
Скандальный "пехотинец Путина" регулярно угрожает миру войной. Недавно он разразился угрозами в адрес Европы после того, как в Дании сожгли Коран. Он заявил, что европейские страны нуждаются "очищение от сатанистов", как и Украина.
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