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Кадыров пообещал наказывать за незнание чеченского языка

Глава Чечни потребовал от чиновников и их детей знать чеченский язык

сегодня, 17:51
Автор:
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Константин Куликов
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Глава Чечни Рамзан Кадыров называет себя "верным пехотинцем Путина", тем не менее пообещал увольнять своих подчиненных, если их дети не будут знать чеченский язык. Об этом, как сообщают "Комментарии", глава кавказской республики заявил во время проведения финального этапа регионального конкурса на знание чеченского языка.

Кадыров пообещал наказывать за незнание чеченского языка

Кадыров

"Если, будучи у вас в гостях, увижу, что дети моего соратника не знают свой родной язык, я сразу исключу его из нашей команды и оборву с ним все связи. Говорить на родном языке детей, прежде всего, должны учить родители. Без подрастающего поколения, знающего чеченский язык, у республики не будет будущего", — заявил Кадыров, чьи слова передают росСМИ.


По мнению Кадырова, чеченцы должны изучать другие языки, но в приоритете у них должен быть родной.

"Дети перестают думать на чеченском языке, а без этого они не могут быть чеченцами", — заявил глава Чечни.

Чеченский язык является одним из государственных языков в Чеченской Республике и Дагестане. Для его записи используется кириллица, хотя в 1925—1938 годах использовалась письменность на основе латиницы. Согласно переписи 2010 года, число говорящих на нём в России составляло 1 354 705 человек. Чеченский язык занимает пятое место по распространённости в России (после русского, татарского, украинского и башкирского). В Чеченской Республике 2023 год объявлен годом чеченского языка.

Напомним, что одним пропагандистских оправданий войны России в Украине, которую поддерживает и Рамзан Кадыров, является "насильственная украинизация". По мнению российских пропагандистов, в Украине насильственно сворачивается сфера употребления русского языка в СМИ, образовании и делопроизводстве. При этом в самой России и за ее пределами РФ предпринимает целенаправленные усилия по сохранению и расширению сферы применения русского языка.

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