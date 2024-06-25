Кабмин принял жесткий ультиматум: что ждет студентов за отказ от базовой военной подготовки

Порядок проведения базовой общевойсковой подготовки предусматривает отчисление студентов из вузов за отказ от прохождения подготовки. Как передает портал "Комментарии", об этом говорится в постановлении Кабмина от 21 июня 2024 г. №734.

Базовая военная подготовка. Фото: из открытых источников

Согласно документу, базовая подготовка проводится в высших учебных заведениях всех форм собственности.

"Отказ соискателя образования мужского пола, признанного пригодным к военной службе, от прохождения практической подготовки базовой подготовки является основанием для его отчисления из учебного заведения", — говорится в постановлении.

Документом определено, что базовая подготовка включается в образовательные программы как отдельная учебная дисциплина и состоит из теоретической подготовки и практической подготовки.

Теоретическая подготовка проводится на втором году обучения. Практическая подготовка проводится после овладения теоретической подготовкой в текущем учебном году сроком до одного месяца в течение мая – октября за счет времени, отведенного на каникулярный отпуск.

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