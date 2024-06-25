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Кабмин принял жесткий ультиматум: что ждет студентов за отказ от базовой военной подготовки

Как говорится в постановлении Кабмина, студентов отчислят за отказ от базовой военной подготовки

25 июня 2024, 13:32
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Кравцев Сергей
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Порядок проведения базовой общевойсковой подготовки предусматривает отчисление студентов из вузов за отказ от прохождения подготовки. Как передает портал "Комментарии", об этом говорится в постановлении Кабмина от 21 июня 2024 г. №734.

Кабмин принял жесткий ультиматум: что ждет студентов за отказ от базовой военной подготовки

Базовая военная подготовка. Фото: из открытых источников

Согласно документу, базовая подготовка проводится в высших учебных заведениях всех форм собственности.

"Отказ соискателя образования мужского пола, признанного пригодным к военной службе, от прохождения практической подготовки базовой подготовки является основанием для его отчисления из учебного заведения", — говорится в постановлении.

Документом определено, что базовая подготовка включается в образовательные программы как отдельная учебная дисциплина и состоит из теоретической подготовки и практической подготовки.

Теоретическая подготовка проводится на втором году обучения. Практическая подготовка проводится после овладения теоретической подготовкой в текущем учебном году сроком до одного месяца в течение мая – октября за счет времени, отведенного на каникулярный отпуск.

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Источник: https://www.kmu.gov.ua/npas/pro-zatverdzhennia-poriadku-provedennia-bazovoi-zahalnoviiskovoi-pidhoto-a734
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