Кабмин принял жесткий ультиматум: что ждет студентов за отказ от базовой военной подготовки

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Кравцев Сергей
Порядок проведения базовой общевойсковой подготовки предусматривает отчисление студентов из вузов за отказ от прохождения подготовки. Как передает портал "Комментарии", об этом говорится в постановлении Кабмина от 21 июня 2024 г. №734.
Базовая военная подготовка. Фото: из открытых источников
Согласно документу, базовая подготовка проводится в высших учебных заведениях всех форм собственности.
Документом определено, что базовая подготовка включается в образовательные программы как отдельная учебная дисциплина и состоит из теоретической подготовки и практической подготовки.
Теоретическая подготовка проводится на втором году обучения. Практическая подготовка проводится после овладения теоретической подготовкой в текущем учебном году сроком до одного месяца в течение мая – октября за счет времени, отведенного на каникулярный отпуск.
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