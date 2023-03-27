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К весеннему контрнаступлению готовы: военные закончили обучение на танках Challenger 2

Украинские военные закончили обучение на танках Challenger 2 в Британии и уже возвратились в Украину

сегодня, 08:15
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Автор:

Кравцев Сергей

Украинские экипажи вернулись домой после обучения в Британии на танках Challenger 2, которые, как ожидается, будут использованы в контрнаступлении против РФ. Об этом сообщает издание "Комментарии", со ссылкой на "The Guardian".

К весеннему контрнаступлению готовы: военные закончили обучение на танках Challenger 2

Танки. Фото из открытых источников

Украинские защитники прибыли в Британию вскоре после того, как в январе премьер-министр Великобритании Риши Сунак публично объявил о поставке 14 танков Challenger 2. Ожидается, что украинские экипажи и танки будут на позициях к весеннему контрнаступлению.


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Министр обороны Британии Бен Уоллес заявил, что украинские солдаты вернутся на родину лучше оснащенными и обученными.

Куратор учебной миссии подполковник Джон Стоун назвал подготовку украинских защитников "огромной честью".

"Мы все очень поражены уровнем продемонстрированной компетентности и не сомневаемся, что наши друзья будут использовать танки Challenger 2 эффективнее всего в будущих сражениях в защиту своей родины", — заявил Стоун.

Помимо 14 британских танков Challenger, Британия передает Украине 20 бронетранспортеров Bulldog и 30 самоходных артиллерийских установок AS-90.                                                                                                                                       

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Источник: https://www.theguardian.com/world/2023/mar/27/ukrainian-troops-return-home-after-challenger-2-tank-training-in-uk
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